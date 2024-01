Óscar Puente: "A veces es fácil sucumbir a la tentación de la comodidad malentendida de ir en coche a cualquier parte"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que "a veces es fácil sucumbir a la tentación de la comodidad malentendida de ir en coche a cualquier parte, pero lo cierto es que es una responsabilidad colectiva velar por la salud de la ciudadanía en los ámbitos urbanos y también para alcanzar el objetivo de descarbonización" que el Ejecutivo se ha propuesto.

"Observo con gran preocupación los pasos atrás que se están dando en algunas ciudades españolas en materia de movilidad", ha asegurado el titular de la cartera de Transportes y Movilidad durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento en esta legislatura.

En este sentido, Óscar Puente ha asegurado que entiende que "quitarle espacio al automóvil en los ámbitos urbanos es un cambio de cultura". "El coche se ha abierto paso en nuestra sociedad de más de un siglo sin apenas cortapisas y también sin apenas reglas. Los que le restamos espacio al coche en nuestra época municipalista para dárselo al peatón, a la bici, sabemos muy bien que se nos requieren planes muy exhaustivos, normativos, etcétera", ha recordado.

"No recuerdo ninguno que se requiriera cuando los coches se hicieron dueños del espacio en nuestras ciudades. Para eso no hicieron falta planes. Para recuperar espacio para las personas, para eso hacen falta planes. Entiendo las dificultades y entiendo que vencerlas no es fácil, que a veces es fácil sucumbir a la tentación de la comodidad malentendida de ir en coche a cualquier parte, pero lo cierto es que es una responsabilidad colectiva velar por la salud de la ciudadanía en los ámbitos urbanos y también para alcanzar el objetivo de descarbonización que nos hemos propuesto", ha manifestado.

Asimismo, el ministro ha señalado que si el 80% de las emisiones se producen en los ámbitos urbanos y periurbanos y el 20% restante en el resto del territorio, desde el Ministerio se puede hacer un "esfuerzo enorme". "Pero si no nos acompañan los municipios, ese esfuerzo servirá de poco", ha avisado.

Por eso, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos políticos, "de los que tienen muchos gobiernos municipales en este momento", para intentar entre todos "imponer sentido común". "Si no se está dispuesto a seguir avanzando en la descarbonización de nuestras ciudades, que no se den al menos pasos hacia atrás. Meter la piqueta para acabar con carriles bici y devolver los coches a las vías es algo que solo pasa en España, no pasa en ningún otro país de la Unión Europea", ha zanjado.