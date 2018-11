Óscar Casas: "Ha sido un año de novedades, sobre todo de aprender mucho"

MADRID, 29 (CHANCE)

Óscar Casas no ha querido faltar a la fiesta organizada por HBO España y Johnnie Walker para presentar la Edición Limitada WHITE WALKER by Johnnie Walker. Allí, el hermano de Mario Casas nos habló del fina del Ricardo Gómez en Cuéntame y de las próximas Navidades.

CHANCE: Dos series, Cuéntame e Instinto, ¿Estarás contentos?

Óscar Casas: Estoy muy contento, la verdad, termina mañana la temporada y muy contento, ha sido increíble participar en Cuéntame y dentro de nada en Instinto que se estrena en Movistar y tengo muchas ganas.

CH: Mañana termina la temporada con despedidas. Le decimos adiós a Karina y a Carlitos.

O.C: Con mucha pena y bueno, han sido dos grandes y lo siguen siendo, siempre se van a recordar pero me parece maravilloso aparte creo que es un capítulo muy bonito, que la gente va a llorar y mejor no se han podido despedir.

CH: ¿Con qué te quedas de ellos?

O.C: Como personas muchísimo, tanto Elena como Ricardo me parecen gente maravillosa, pasado mañana voy a ver a Ricardo a la obra de teatro y no sé, son estupendos los dos, me han ayudado mogollón, muchísimo y me parecen personas increíbles, van a estar ahí siempre.

CH: ¿Qué balance haces de este año que acaba?

O.C: Creo que ha sido un año de novedades, sobre todo de aprender mucho con Instinto he aprendido muchísimo este año, ha sido un año impresionante para mí y espero que el siguiente sea parecido, ha sido un año increíble.

CH: ¿Cómo se presentan las Navidades?

O.C: En familia y todos juntos, como siempre. Familia y pasarlo bien. No sé si a lo mejor haré un viajecito con la familia pero pasarlo bien supongo.

CH: ¿Sois muy familiares?

O.C: Sí, en general estamos todo el año juntos, no hay una diferencia de que en Navidad estemos juntos. Somos muy familiares, el año entero es como Navidad.

CH: Esta Navidad, además de tu hermano, estará su chica.

O.C: No lo sé pero bueno, todo queda en familia y si mi hermano quiere que venga ella, pues va a venir, no habría ningún problema, nosotros la recibimos con los brazos abiertos.