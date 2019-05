Òscar Camps esperando para atracar en Lesbos: "Quieren que desaparezcamos"

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha denunciado que el gobierno griego les está poniendo toda clase de trabas para descargar la ayuda humanitaria en el puerto de Lesbos, donde llevan 5 días esperando autorización para atracar, "porque quieren que desaparezcamos".

El buque insignia de Proactiva Open Arms, que arribó el pasado viernes por la mañana al puerto de Lesbos cargado con 20 toneladas de ayuda humanitaria, ha iniciado el quinto día fondeado fuera, a la espera de que le autoricen a atracar y descargar.

"No es que no nos autoricen descargar, es que ni siquiera nos permiten amarrar en el puerto, es incomprensible que un gobierno de izquierdas como el griego nos haga esto", ha denunciado Camps, que ha explicado a Efe que las autoridades griegas les están haciendo pasar trámites aduaneros "como si la ayuda humanitaria fuera un tema de exportación e importación comercial".

"Lo que quieren es que no estemos aquí, que desaparezcamos, no quieren que entremos en puerto para que no se vea que transportamos ayuda humanitaria dentro de Europa, a campos de refugiados que están desbordados", ha dicho Camps a Efe en una conversación telefónica desde Grecia.

Según Camps, a Lesbos, donde la oenegé inició hace cuatro años sus tareas de rescate de inmigrantes, "están volviendo a llegar muchos refugiados, hoy mismo han llegado cuatro barcos".

Su prioridad ahora es descargar los productos de higiene, champús, geles y pañales que transportan para el campo de refugiados de Lesbos, aunque necesitan el permiso para atracar, que inicialmente les denegaron por no tener un sitio libre para el calado del buque y que ahora están retrasando por temas burocráticos de comercio de mercancías.

El barco, con once tripulantes a bordo, ya descargó parte de la ayuda humanitaria en la isla de Samos donde, según Camps, su campo de refugiados "está desbordado, tiene una capacidad para 600 personas y alberga a más de 4.000, con un solo médico para atender muchas enfermedades, sobre todo cutáneas y respiratorias".

Camps ha denunciado que en Samos les prohibieron descargar las cajas de guantes que llevaban "porque adujeron que se trata de material médico y farmacéutico que necesita un permiso especial".

"No puede ser que el Open Arms sea el barco más temido del Mediterráneo, que nadie lo quiera en su puerto, ni en España, ni en Italia, ni en Malta, ni en Grecia, y que nos pongan tantas dificultades para descargar kits de higiene", ha denunciado el fundador de la ONG catalana.

Camps ve incomprensible que "un barco español no pueda entrar en un puerto de la UE y que se utilicen todas las trabas administrativas para dificultar la llegada de ayuda humanitaria", hecho que atribuye a que la UE no quiere que se visibilice el problema.

"Nos piden facturas, nos han inspeccionado incluso con perros, nos han identificado dos veces, todo son dificultades, pero no nos cansaremos y no nos marcharemos, si es necesario montaremos una manifestación", ha advertido.

El barco español tiene previsto descargar 10 toneladas de productos de higiene en Lesbos y luego dirigirse a Tesalónica para descargar 50 bicicletas para niños.

Luego se plantearán si regresan o no a Barcelona, aunque Camps ha dicho que a finales de mayo el barco, un antiguo remolcador de altura reconvertido en buque de salvamento, tiene que pasar una inspección técnica de certificación "que podemos pasar en cualquier puerto, y lo haremos donde nos salga más económico".

"Perseguir a las organizaciones que ayudan a refugiados e inmigrantes se ha convertido en un deporte europeo", ha concluido Camps, que también ha denunciado que el gobierno español les ha denegado el visado para trasladar a España a cuatro capitanes de barco senegaleses para formarles en rescates.