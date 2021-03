Ortega Smith pide medidas sanitarias "con cabeza y lógica" para no "parcelar España" en "reinos de taifas"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha pedido al Gobierno central que aplique medidas sanitarias "con cabeza y lógica" para no "parcelar España" en "reinos de taifas".

En declaraciones a los medios de comunicación tras acudir este domingo a la misa por el Domingo de Ramos en la catedral de la Almudena, Ortega Smith ha mostrado su disconformidad con los cierres perimetrales, una cuestión que le tiene "bastante preocupado", y ha señalado que, desde su formación, no entienden por qué pueden acudir al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas turistas "de China, Argelia o París", y que los madrileños no puedan "bajar a Andalucía o Toledo", o estos ciudadanos acudir a la capital.

"Hay que protegernos pero no detener la economía, porque lo que no va a matar el virus, lo va a matar el hambre y la ruina", considera el edil, quien ha señalado que a la pandemia "hay que combatirla por igual en España", y que "no puede ser que en cada lugar diferente", haya "unas medidas u otras, y unas consecuencias u otras".

Ortega Smith ha concluido afirmado que en el país "falta criterio de Estado de nación" y, por el contrario, "sobran muchos reinos de taifas, muchas leyes y normas dispares y contradictorias".