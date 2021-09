Ortega Smith defiende en Jabugo (Huelva) que "Vox levanta la bandera de defensa del mundo rural"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha acudido este jueves a la Sierra de Huelva para señalar los problemas que ocasionan las políticas globalistas, de izquierdas, y la connivencia del PP con ellas, para el sector cárnico. Desde Jabugo, cuna del cerdo ibérico, Ortega Smith ha denunciado "el abandono y olvido de algunas provincias españolas".

"En Vox no nos resistimos a aceptar que haya españoles de primera y de segunda. Especialmente la gente del campo parece que no tienen voz ni futuro. Algunos se empeñan en hablar de la España vaciada y nosotros decimos que esa España no está vacía, que allí hay agricultores, ganaderos, comerciantes, autónomos españoles que tienen derecho a un futuro. Pero llevamos décadas de abandono y olvido", ha asegurado en la sede de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Jabugo, según una nota de este partido.

Acompañado en Jabugo del parlamentario autonómico por Huelva, Rafael Segovia, y del diputado nacional por la provincia, Tomás Fernández, donde este tarde protagonizan un acto en defensa del sector cárnico, Ortega Smith ha explicado su visita a Jabugo.

"En Jabugo reside la Denominación de Origen Protegido de uno de los productos bandera de la mejor gastronomía, que es marca España, y que consiguen que regiones enteras puedan vivir", ha sostenido el dirigente de Vox, quien se ha lamentado de que haya "algunos que desde la izquierda más sectaria y rancia, junto a la derechita más cobarde, acepten la agenda globalista de que hay que acabar con el cerdo, dejar de comer vaca y olvidar el campo, que debe ser un decorado cinematográfico".

Ortega Smith ha proclamado que en Vox "tenemos claro que en el campo viven personas, viven animales, y si ya denunciamos que algunos pretenden que al lobo no se le pueda cazar cuando está destrozando ganado, aquí tenemos que denunciar que el producto del cerdo ibérico es saludable".

"No hay que aceptar la más mínima campaña de desprestigio hablando de que no hay salud en este producto", ha proseguido aseverando.

CONCENTRACIÓN EN ANDALUCÍA EL 2 DE OCTUBRE POR EL MUNDO RURAL

Ortega Smith ha anunciado que Vox saldrá en defensa del mundo rural en toda Andalucía el 2 de octubre, convocatoria respecto a la cual ha explicado que "vamos a celebrar simultáneamente en todas las provincias de Andalucía actos para apoyar precisamente el mundo rural en todas sus facetas: agricultura, ganadería, el toro bravo, la caza razonable, equilibrada y sostenible".

"Así como los pueblos abandonados del mundo rural que necesitan infraestructuras, centros hospitalarios, centros educativos y los necesitan cerca. Basta ya del mantra de las inauguraciones electorales donde se cortan cintas de hospitales que nunca se ponen en funcionamiento", ha sostenido Ortega Smith.

Para Vox, dicho sector es fundamental en Andalucía, de manera que "levantamos la bandera por la defensa del mundo rural".

"Si el Partido Popular y Ciudadanos son incapaces de luchar contra las políticas de la izquierda que le den la voz a los andaluces, Vox no les va a fallar", ha sostenido Ortega Smith.