La Orquesta de Filadelfia veta a Placido Domingo del concierto de la noche de apertura

Esta mañana salía a la luz una noticia que ha causado estupor y revuelo a partes iguales. El famoso cantante de ópera, Plácido Domingo, ha sido acusado por ocho cantantes de ópera y una bailarina como autor de un supuesto acoso sexual cometido durante los años 80.

“Creía que todas mis relaciones fueron consentidas y es doloroso oír que he molestado a alguien”, así respondió el tenor español tras conocerse las denuncias. Además, Plácido Domingo añadió que las acusaciones son “inexactas”.

Según las denunciantes el artista español las invitaba a cenar con el objetivo de terminar subiendo juntos a la habitación de un hotel con alguna botella de por medio. El hecho de que las acusaciones se produzcan ahora se debe a que estas mujeres tenían miedo a que su carrera en la ópera fracasara debido a los puestos de alta dirección que en aquella época ocupaba Plácido Domingo.

Las acusaciones sobre el tenor español han hecho que la Orquesta de Filadelfia haya retirado su invitación a Plácido Domingo para formar parte del concierto de la noche de apertura que se celebrará el próximo 18 de septiembre. Lo ha comunicado en su cuenta oficial de Twitter de la siguiente forma: “La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que aparezca como parte de su concierto de la noche de apertura el 18 de septiembre de 2019. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la Orquesta y el personal, para artistas y compositores colaboradores, y para nuestro público y nuestra comunidad. La información sobre los artistas de la inauguración y los cambios en el programa se anunciarán en una fecha posterior"

