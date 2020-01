La Orquesta Cateura vuelve al Teatro Real para seguir proyectando su mensaje de que "la música cambia vidas"

Como antesala a su tradicional concierto navideño, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, ha realizado este jueves su último ensayo, en el que tanto el director como los jóvenes miembros de la orquesta, se encuentran "emocionados" por seguir con esta iniciativa en la que se intenta trasladar dos mensajes principales: que "la música puede cambiar vidas" y que "no tener nada no es una excusa para no hacer nada".

El director de la Orquesta de Cateura, Favio Chávez, ha detallado en declaraciones a Europa Press Televisión, que lo que aportan a la cultura "es la proyección que puede tener la música para cambiar la vida de las personas menos favorecidas de las ciudades" ya que, además de tocar en la orquesta, "el proyecto incluye una escuela de música" y además se ayuda a los niños más desfavorecidos "a cubrir las necesidades que tengan en su vida".

Los instrumentos de la escuela están creados a través de desechos de vertedero procedentes de un barrio marginal de Asunción, en Paraguay, y tal y como ha explicado el director, "es un continuo ensayo y error" y "se proyecta el sonido al nivel que necesita la orquesta".

"Es un crecimiento conjunto, mejorando los instrumentos a la vez que la capacidad interpretativa de los niños va creciendo", argumenta Chávez.

Uno de los miembros de la orquesta más veteranos, Wilson, además de tocar un contrabajo muy peculiar, "es el encargado de crear los instrumentos de cuerda" y ha agradecido "la oportunidad" que les brinda el proyecto para "cumplir" su "sueño de hacer música".

Desde Ecoembes, Elena López, ha explicado que se "han enamorado del mensaje de esperanza que lanza esta orquesta" y, por ello, impulsan un año más este concierto, aprovechando para "ayudar con todo lo que se recauda con las entradas", "destinándolo íntegramente a la asociación de familias de los integrantes de la orquesta".

LA REINA SOFÍA PRESIDIRÁ EL CONCIERTO EN EL TEATRO REAL

La Reina Sofía presidirá este jueves en el Teatro Real el concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay), junto a la formación La Música del Reciclaje de Ecoembes y las actuaciones de la cantante Luz Casal y la bailarina Sara Baras.

Además, también participará en la audición, que tendrá lugar a las 20.00 horas, el Coro de Gospel de Madrid. Doña Sofía es presidenta de honor del Comité Protector de la Orquesta de Ecoembes 'La Música del Reciclaje'.

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura está formada por niños y jóvenes, entre los 11 y los 25 años, procedentes de un barrio marginal de Asunción (Paraguay).

Con sus instrumentos, creados a partir de materiales reciclados del vertedero, han ofrecido, desde el 2008, conciertos por ciudades como Nueva York, Roma, Tokio, Río de Janeiro y Buenos Aires, entre otras. Además, en 2014, la famosa banda Metallica invitó a la orquesta a formar parte de su gira "Metallica by Request" por Sudamérica.

Se trata del quinto año consecutivo en que la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura participa en España en su gira internacional. Además de en Madrid, han actuado en Barcelona, San Sebastián, Vigo, Bilbao, Gijón, Sevilla y Valencia. Este año han sumado a su gira Santander, donde actuaron el 28 de diciembre en el Palacio de Congresos de la capital cántabra.