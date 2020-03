Origen del brote de Igualada fue una comida con 80 personas el 28 de febrero

El origen del brote de coronavirus de Igualada (Barcelona) se ha establecido en una comida celebrada el 28 de febrero a la que asistieron 80 personas, entre ellas sanitarios del hospital de esa ciudad y una persona que, al parecer, estaba contagiada y extendió el brote tanto en esa celebración como entre su familia, cuyos cinco miembros están afectados.

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, ha informado hoy viernes de esta circunstancia, que han investigado cuatro epidemiólogos y cinco administrativos en la última semana.

Guix ha indicado que el día 9 de marzo se detectó un brote en una familia de cinco miembros, alguno de los cuales habría participado en la comida multitudinaria del 28 de febrero.

A partir del encuentro de aquel día se localizó un grupo de infectados dentro del mismo Hospital de Igualada, con profesionales sanitarios implicados, y otro en la ciudad, con expansión entre la comunidad.

La consellera de Salud, Alba Vergés, junto con el doctor Joan Guix y la subdirectora del Servicio Catalán de la Salud, Marta Chandre, han informado hoy en rueda de prensa de la investigación que se ha llevado a cabo en Igualada.

El equipo de epidemiólogos y administrativos han conseguido establecer cómo se ha extendido el virus en el hospital de esta ciudad y también en Igualada y poblaciones cercanas.

Así, el día 9 de marzo se conoce el caso de un brote familiar de cinco personas y, a partir de ahí, se sabe que algún miembro de esta familia había participado el día 28 de febrero en una comida de unas 80 personas en Igualada.

En esta multitudinaria reunión participaron muchos profesionales sanitarios del Hospital de Igualada, según ha indicado Guix.

Es por eso que el brote tiene dos grupos de propagación, uno dentro del propio hospital de Igualada, y otro fuera, en la capital de la comarca del Anoia.

No obstante, Guix ha precisado hoy que "el origen del caso índice no lo sabemos", es decir, no se conoce cual fue el caso cero, aunque se ha establecido que el grupo familiar de cinco miembros son los que contaminan a parte a los profesionales sanitarios.

Por su parte, Marta Chandre ha asegurado que a partir de hoy llegarán médicos y enfermeras de refuerzo al Hospital de Igualada, en el marco del plan de contingencia especial que se ha elaborado y que "se irá modulando" en función de las necesidades.

También ha explicado que será el Hospital de Bellvitge, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el que "acompañará" y reforzará al de Igualada.

De hecho, en los últimos días ya se han producido traslados de enfermos procedentes del Hospital de Igualada al de Bellvitge y también al Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, según fuentes sanitarias.

Chandre ha afirmado que el Hospital de Igualada "ya no tiene la situación inestable y frágil de hace una semana", cuando se detectó el brote dentro y fuera del centro y que hizo que el alcalde de la ciudad, Marc Castells, hiciera un llamamiento desesperado solicitando refuerzos médicos y equipos de protección individual.

Por el momento, se desconoce el número de profesionales que reforzarán al centro sanitario de Igualada y si alguno de estos serán médicos residentes, a los que se ha pedido que se incorporen al sistema, o médicos y enfermeras jubilados recientemente, ya que Salud no lo ha concretado. EFE.