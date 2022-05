'Orgullo Loco' protesta contra "las violencias del sistema de salud mental"

Unas 250 personas, según la delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaron este sábado en la capital para celebrar la quinta edición del Orgullo Loco, un movimiento social que denuncia "las violencias del sistema de salud mental" y busca desestigmatizar a las personas que sufren este tipo de problemas.

La protesta, encabezada por una pancarta con el lema 'Contra las violencias psiquiátricas, orgullo loco', ha comenzado en las inmediaciones de la cuesta de Moyano y ha recorrido el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Sanidad, donde, en un ambiente festivo, los asistentes han instado al Gobierno central a modificar el tratamiento de las personas con malestar psíquico.

Durante el recorrido han cantado "menos orfidal, más justicia social", "psiquiatra el que no bote" o "no es cuidado ni cariño; y han exhibido pancartas en las que se podía leer "falta mi compañera de habitación, que no le han dejado salir" o "las etiquetas para la ropa, no para las personas".

Fátima Masoud, portavoz del colectivo Orgullo Loco Madrid, ha aseverado a Efe que todos los días se vulneran los derechos humanos y fundamentales en las plantas de psiquiatría de España, a través de prácticas muy violentas como atar a las personas a las camas, ingresarlas involuntariamente o medicarlas forzosamente.

El Gobierno debería ser coherente cuando dice que quiere cumplir los derechos humanos y que ninguna se quede atrás, ha valorado Masoud, quien también ha reclamado que la forma de tratar a las personas con problemas de salud mental no sea ni violento ni vulnere los derechos de los pacientes.

La portavoz considera que algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno para abordar el reto de la salud mental, como el teléfono para la prevención del suicidio (024), no son más que parches que perpetúan el malestar psíquico, en tanto que la gente no sabe que, si llamas, luego te pueden provocar un ingreso involuntario.

Orgullo Loco reclama alternativas que no sean violentas y cita como ejemplos las casas de crisis o las prácticas de 0 contenciones, dos formas de tratar los problemas de salud mental que, en su opinión, tenderían a despatologizar el sufrimiento psíquico y presentarlo como es, es decir, una experiencia que cualquier ser humano puede tener en su vida.

Por su parte, Rafael Carvajal, profesor de inglés y manifestante presente en la movilización, ha expresado a Efe que, según su experiencia, el tipo de medicina que te dan cuando los pacientes requieren algún tipo de atención te anula.

Yo soy profesor de inglés y se me cayó la baba en clase de las medicinas que me dieron, ha contado, por lo que se ha posicionado en contra de los ingresos involuntarios o la medicación forzosa y ha criticado que se trate a los locos como personas sin derechos humanos.

Si ahora mismo yo dijera que estoy mal y fuera a mi hospital de referencia, no me harían ninguna pregunta, me atarían a una cama durante dos días con pañales, ha dicho.