Organizaciones Trans inician una huelga de hambre para que la ley que garantiza sus derechos se tramite en el Congreso

Denuncian el "bloqueo" del PSOE a esta norma y quieren que se debata con "luz y taquígrafos"

Varias organizaciones de personas trans han anunciado este miércoles que comienzan una huelga de hambre indefinida con el objetivo de que los grupos parlamentarios que permitieron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, registren en el Congreso la Ley que garantiza los derechos del colectivo.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, liderará esta iniciativa, junto a otros 70 activistas. Todos ellos piden ayuda a los grupos parlamentarios para romper el "bloqueo" que, según denuncian, está ejerciendo el PSOE para no aprobar esta norma con las exigencias de las personas trans.

El texto ha sido redactado por el Ministerio de Igualdad y, según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sólo refleja la posición de uno de los socios del Ejecutivo, Podemos. Los socialistas están en contra de la autodeterminación de género que se incluye en la norma y por eso, según denuncia Igualdad, tiene parada la ley para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Las organizaciones trans quieren ahora que esta norma se tramite en la Cámara baja como proposición de ley, "para que comience su andadura" cuanto antes y que "se debata con luz y taquígrafos en el órgano de representación de la ciudadanía".

UN DEBATE AGRESIVO CONTRA LOS TRANS

Cambrollé explica que esta decisión no es consecuencia únicamente de que tengan "prisa" por aprobar la ley. Según ha señalado, "esta situación de bloqueo" está "generado un debate muy agresivo" hacia el colectivo y "se está traduciendo en altos grados de estrés y acoso para la población trans".

Aún así, ha recordado que llevan "42 años de democracia esperando" a esta norma. "Y cada minuto que pasa es tarde", ha declarado.

Del mismo modo, Cambrollé ha rechazado a quienes quieren "poner cerrojos a la libertad" y les ha advertido de que "no lo va a conseguir". "La autodeterminación con condiciones, no es autodeterminación, y la despatologización con condiciones no es despatologización", ha denunciado, antes de señalar que defenderán estas medidas "con su vida".

Y es que, tal y como ha señalado la presidenta de la Federación Plataforma Trans, "no aceptaran ningún tipo de condición previa al ejercicio del derecho a la libre determinación de la identidad". Según ha explicado, "es una línea roja irrenunciable que va en consonancia con los estándares europeos y las propias leyes autonómicas aprobadas en 11 comunidades".

PREOCUPACIÓN POR LA INFANCIA

En este sentido, denuncian que la norma del Ministerio de Igualdad ya es un texto "de mínimos". Cree que el colectivo podía haber pedido más en su redacción, como reparación o ayudas para personas que han sufrido discriminación durante décadas.

Los activistas han estado también arropados por la asociación 'Euforia Familias Trans-Aliadas', que ayuda a menores transexuales. Su presidenta, Natalia Aventín, ha apuntado que "la infancia es una etapa corta y muy vulnerable" y cree que es el Estado quien tiene el "deber de protegerla y no seguir dilatando más este maltrato hacia los menores trans, sin reconocer su identidad, ni proteger y garantizar el libre desarrollo de su personalidad". "Las familias no cejaremos en este empeño", ha concluido.