El PP se opuso al final a la ley de FP porque "discrimina" a la concertada

El grupo parlamentario popular cambió su idea inicial de abstenerse en la votación de la Ley de Formación Profesional, que ha salido hoy jueves por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso con el único rechazo del PP, al entender que se discrimina a la enseñanza concertada.

Según fuentes populares, el Gobierno no se ha sentado a negociar la ley con ellos: "En el ámbito parlamentario hemos hecho un esfuerzo por llegar a la abstención aun cuando nuestro modelo era mucho más ambicioso pero la realidad es que han aprovechado las últimas sesiones para introducir enmiendas que nuevamente discriminaban la enseñanza concertada para priorizar la pública".

"Este es un gobierno que no es de fiar", han recalcado a Efe estas mismas fuentes.

En contraposición, fuentes del Ministerio de Educación han considerado que el cambio del sentido del voto se ha producido mientras se estaba votando y no tienen duda de que no ha sido por el contenido de la ley, aprobada en el Pleno con las abstenciones de Vox, Cup, ERC, PdeCat, BNG, Ciudadanos y Junts per Catalunya, y el sí del resto del arco parlamentario.

Según las fuentes de la cartera de Pilar Alegría, la norma ha nacido fruto de una práctica unanimidad y además no generaba tensiones ideológicas o grandes diferencias entre las fuerzas políticas.

De hecho, han añadido, el grupo parlamentario socialista ofreció al PP transaccionar más del 40 % de las enmiendas que planteó, casi un centenar.

Pese a no comprender este cambio de postura, que habría significado por primera vez en democracia que una ley educativa sale adelante sin un voto negativo, las fuentes ministeriales confían en que el PP reflexione y piense que es una buena ley que demandan sindicatos y patronal.

Han recordado que el dictamen de la ley aprobada el pasado día 1 en comisión sí contó con la abstención del PP y ningún voto en contra. EFE

msr/jdm