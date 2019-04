La oposición ve "descafeinado" el decreto de permisos de paternidad y critica que se "olvide" de la familia monoparental

El PP acusa a Sánchez de ser una "pésima copia de ZP" gastando 600 millones que España no tiene para su campaña electoral

La oposición se ha mostrado crítica con el decreto ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que amplía el permiso de paternidad, por considerarlo "descafeinado", "corto" y "falto de ambición", además reprocha al Ejecutivo que haya "olvidado" en el texto a las familias monoparentales y a las trabajadoras del hogar.

El texto del Gobierno, debatido este miércoles en la Diputación permanente del Congreso, entró en vigor este lunes y, además de la ampliación de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad, también incluye otras medidas como la obligatoriedad de elaborar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

Para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, todos estos puntos son "urgentes" teniendo en cuenta el "diagnóstico" que los estudios ofrecen sobre el país en materia de igualdad. En su intervención, ha hablado de que "seis de cada diez parados son mujeres"; que la pensión de una mujer es un 35% inferior a la del hombre; que el 25% del trabajo femenino es parcial, frente al 7,28% del hombre; o que el 77,5% de las mujeres trabajadoras dedica parte de su tiempo de formacion y ocio a tareas domésticas, frente al 32,9% de los hombres.

Para el PP, la urgencia no está justificada, teniendo en cuenta que el decreto recoge medidas que "no tienen efectos inmediatos" --plantea una ampliación de los permisos de 12 semanas en 2020 y hasta los 16 en 2021--, así como el desarrollo de reglamentos para su aplicación. "Además, hay propuesta de escasa entidad que no guardan relación con el objeto mismo del decreto", ha advertido la portavoz 'popular' en este debate, Beatriz Escudero.

La diputada ha usado su intervención para reprochar al PSOE que esté usando estas medidas para el beneficio electoral del líder socialista, Pedro Sánchez, al que ha llamado "pésima copia de ZP", en referencia al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Para Escudero, Sánchez está prometiendo medidas para las que son necesarias "600 millones que España no tiene" y, según ha señalado, deberá ser después el PP, cuando consiga gobernar, quien tenga que "solucionar" estas promesas.

CS ACUSA AL PSOE DE "DEGRADAR AL FEMINISMO"

También ha sido muy crítica con el PSOE la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes. La diputada le ha acusado de "degradar el feminismo" con su "espectáculo bochornoso" en la manifestación del Día de la Mujer del pasado 8 de marzo, en el que, a su juicio, "ridiculizaron a otras mujeres", como a las de PP y Ciudadanos, así como a sus votantes.

La diputada 'naranja' ha recordado, además, que el aumento de permisos de paternidad es una reivindicación "histórica" de su partido, de ahí que vayan a votar a favor de su convalidación, pero reclaman su tramitación como proyecto de ley para poder realizar cambios. Uno de ellos, según ha indicado Reyes, es la inclusión en esta medida de las familias monoparentales.

Unidos Podemos, ha señalado también este "olvido" en el texto. Su portavoz en el debate, Noelia Vera, ha recordado a Calvo la existencia, cada vez mayor, de este tipo de núcleos familiares. También ha apuntado que no "ve nada" en el texto sobre la situación de las empleadas del hogar y tampoco se trata la situación de las pensiones. Demasiadas omisiones, para Vera, en este decreto ley.

Los 'morados' lamentan, del mismo modo, la "poca ambición "del Ejecutivo en el decreto porque, según ha denunciado, "12 años después de la ley de Igualdad" las mujeres "siguen sin tener el puesto que le corresponde en los consejos de administración". "En materia laboral, los hombres siguen decidiendo sobre las políticas de las mujeres", ha señalado Vera.

PARTIDOS CON DUDAS

La falta de concreción en cuanto a las familias monoparentales también preocupa a PNV, Compromís, ERC y EH Bildu. Sus portavoces se han referido a este tema defendiendo la posibilidad de que los progenitores que estén solos puedan acumular las semanas que corresponden a los dos progenitores en el resto de casos, o que puedan elegir a otra persona para que disfrute de parte del permiso.

Además, el diputado de los nacionalistas vascos, Mikel Legarda, ha lamentado que el Gobierno "no trate en ninguna de sus dimensiones el trabajo doméstico". Para Legarda, estas carencias se podrían haber subsanado a través del diálogo. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no haya compartido el decreto ley con los grupos parlamentarios y, además, ha dudado de su urgencia.

Tanto el diputado de ERC, Jordi Salvador, como el de Compromís, Joan Baldoví, han celebrado, aparte de las críticas, los avances para la igualdad que suponen estas medidas. "Preferimos dar dos pasos adelante que quedarnos parados", ha apuntado el representante valenciano.

Mientras, el portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, ha centrado su intervención en señalar que, con la convalidación de estos decretos, el Ejecutivo sienta un "mal precedente de cara al futuro" en relación al respeto de los reglamentos y las instituciones. A su juicio, estas situaciones contribuyen a la "degradación" del Parlamento.

A pesar de que la mayoría de partidos han mostrado su apoyo al decreto ley, el PSOE se ha defendido de las críticas a su Gobierno. La portavoz de Igualdad socialista, Pilar Cancela, ha apuntado que, cuando su partido está en el poder "pone en marcha proyectos que cambian sustancialmente la situación de las mujeres", mientras que "otros bloquean" la legislación en este sentido. A su juicio, el PSOE "no puede esperar" a cumplir con las reivindicaciones del 8 de marzo y ha advertido que "no se va a retroceder ni un milímetro" en este tema.