El Open Arms entrará en aguas italianas y pedirá la evacuación de los 147 migrantes

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha anunciado que van a entrar en aguas italianas porque ya no corren el riesgo de que les multen con un millón de euros o les arresten, después de que el tribunal administrativo regional para el Lazio haya tumbado el decreto de seguridad del Ministerio del Interior italiano que se lo impedía.

El buque humanitario lleva 13 días a la deriva en el Mediterráneo con 147 migrantes a bordo para los que van a solicitar la "evacuación inmediata por motivos médicos".

"Estamos a 30 millas de Lampedusa, nos vamos a acercar más y vamos a entrar en aguas territoriales italianas. Vamos a solicitar acercarnos pero ahora no hay ninguna prohibición", ha asegurado Camps este miércoles en declaraciones a la prensa en Madrid, en referencia a la decisión del tribunal italiano, de la cual acababan de ser informados.

Según ha precisado, "se ha dictaminado que hay que desembarcar a estas personas y lo único que falta es un puerto". Si bien Camps ha precisado que su intención no es entrar a puerto antes de recibir la autorización previa, a pesar de que ya no les puedan intervenir el barco, porque buscan actuar con "la legalidad absoluta".

En todo caso, considera que haber ganado el recurso contra Salvini les da "un empujón". Ahora, es el gobierno italiano el que tiene que responder ahora a esta decisión de la Justicia. No obstante, no descarta que "por un estado de necesidad" pudieran llegar a entrar a puerto.

Al mismo tiempo, Oscar Camps, ha indicado también que van a solicitar la "evacuación médica" de todos los migrantes a bordo del Open Arms y que es posible que los primeros en ser evacuados sean los niños. En este sentido, ha precisado que están a la espera de que el Tribunal de Palermo dicte el desembarco de los menores de forma inmediata.

"Esperemos que esto acabe porque dudo mucho que tengamos capacidad para aguantar muchos días tal y como está la situación ahora", ha reconocido el fundador de la ONG Open Arms. Mientras tanto, se dirigirán a aguas italianas, al abrigo de la isla de Lampedusa, al sur, para protegerse de las olas.

También hay que esperar a las negociaciones porque, según ha explicado, se está coordinando el reparto y el desembarco de estos migrantes. "Sabemos que la Comisión Europea está trabajando pero nosotros estamos sufriendo y el límite ya es de horas, no de días", ha avisado.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MADRID

Camps se ha reunido este miércoles en Madrid con el embajador de Alemania en España y le ha pedido que "medie" para crear "un eje reforzado" de los tres Estados: Alemania, Francia y España, para tratar el tema de la "plataforma de desembarco" para los rescatados, tanto los del Open Arms como los del barco de MSF y para futuros rescates.

Tras el encuentro, Camps cree que la solución está "más cerca" en términos de reparto. "Que pueda haber un mecanismo perpetuo, que no tengamos que esperar 10, 12, 15 ó 17 días a que se pongan de acuerdo y se repartan las personas", ha enfatizado.

El fundador de Proactiva Open Arms ha reconocido que no ha tenido contacto con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. "Me sorprende el giro que ha dado todo, sus declaraciones, tuits, pero no soy político, no tengo ni idea de en qué se basa, nosotros seguimos haciendo lo mismo que cuando nos daban muchos premios y nos invitaban a un montón de actos", ha afirmado.

Camps volverá al barco inmediatamente porque la situación a bordo "continúa siendo demencial" y ahora se enfrentan también a unas condiciones meteorológicas adversas. Además, ha indicado que también están atendiendo a los migrantes "para no tener ningún intento de suicidio, para que no pase de la huelga de hambre y las peleas cesen".

Preguntado por si existe la posibilidad de dirigir el barco a puerto español, Camps ha rechazado esta opción porque son cinco días de navegación. "Son Italia y Malta los puertos seguros más cercanos y a los que hay que exigirles que cumplan la ley", ha subrayado.