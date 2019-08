Open Arms dice que la UE está entregando a los migrantes a las mafias

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

El fundador de la ONG catalana Open Arms, Òscar Camps, ha afirmado este sábado en la isla de Lampedusa (Italia) que la Unión Europea está entregando la vida de los inmigrantes que intentan llegar a Europa a las mafias, al no permitirles navegar a través de vías seguras en el Mediterráneo. ,"Esta Europa desmemoriada no permite que estas personas, cuyas vidas corren peligro, puedan utilizar vías seguras (para llegar al continente). Si no tienen vías seguras lo que está haciend