El Open Arms atraca en Lesbos después de esperar durante 7 días el permiso

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

El buque insignia de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms, que llegó el pasado viernes por la mañana a Lesbos (Grecia) cargado con ayuda humanitaria, ha logrado este jueves atracar y desembarcar en el puerto de Mitilini después de pasar siete días esperando la autorización. ,"La autoridad portuaria no mostraba la voluntad de querer dejarnos pasar y no nos decía el motivo, pasados unos días nos comunicaron que debíamos completar unos documentos", ha asegur