La ONU advierte: La edcuación inclusiva "es un derecho y no un favor"

La enviada especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas, ha alertado este miércoles de que la educación inclusiva ha de ser de calidad, porque si no se convierte "en seudoinclusión".

En su intervención en la inauguración del V Congreso Internacionalsobre Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE, Cisternas ha precisado que la inclusión formativa consiste en incorporar la diversidad humana en las aulas y que para que sea una inclusión real ha de hacerse con calidad, es decir, dando respuesta a la totalidad de los estudiantes.

"No existen estudiantes no educables. Todas las personas son educables" y, además, el de la educación inclusiva "es un derecho y no un favor", ha declarado.

La representante de Naciones Unidas incidió en la importancia de tener claro que la inclusión ha de estar presente en todo el personal universitario, desde el alumnado hasta el cuadro directivo, pasando por auxiliares, docentes y administrativos.

Además, ha señalado el hecho de que la digitalización y el uso de las tecnologías en la universidad deben también estar al servicio de estudiantes, profesores e investigadores.

Cisternas ha compartido panel inaugural con el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente de CRUE y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez; el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez; el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (EOI), Mariano Jabonero; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.

Del mismo modo, Francisco José Mora Más, vicepresidente de la CRUE y ex-rector de la Universidad Politécnica de Valencia, disertó sobre 'Las universidades del siglo XXI'.

En este V Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE, se ha trabajador bajo el lema 'La inclusión en el nuevo modelo de Educación Superior'. Tal y como ha informado la organización, este evento, que se celebra hasta este viernes en formato online, cuenta con la participación de 88 ponentes en 19 mesas redondas y con la presencia de un millar de personas inscritas procedentes de 23 países.

Organizado por Fundación ONCE y la Universidad de Salamanca, cuenta con la colaboración del Ministerio de Universidades, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la CRUE y el CERMI y con el apoyo de instituciones como Fundación Universia.