ONG piden reforzar las becas y eliminar las trabas para quienes las necesitan

Cáritas y Aldeas Infantiles SOS advierten de que la pandemia ha agravado la desigualdad del sistema educativo y reclaman que se ponga el acento en las necesidades socioeconómicas para reforzar el actual sistema de becas y eliminar las trabas que impiden que estas ayudas lleguen a los niños que más lo necesitan.

Con motivo del Día Internacional de la Educación el próximo 24 de enero, estas organizaciones han alertado en sendos comunicados de que el coronavirus está evidenciando hasta qué punto "está dañado" el sistema educativo.

Para romper con esa desigualdad, Cáritas propone que se adopten medidas estructurales y preventivas como la gratuidad real y efectiva en la educación obligatoria, una escolarización de calidad de 0-3 años o el acceso a actividades extraescolares gratuitas.

Reclama además medidas para reducir el abandono escolar y para una detección temprana de dificultades, así como que se dote a los centros educativos y a los hogares con soluciones tecnológicas "que democraticen el aprendizaje", ya que a la desigualdad educativa se le suma la brecha tecnológica.

Según los datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en 2020, en más del 60 % de hogares atendidos por la ONG, al menos un menor tuvo dificultades para terminar el curso a causa de la pandemia, otro 27 % tuvo serios problemas en el seguimiento escolar por falta de medios, lo que ha provocado que un 19 % hayan tenido que repetir curso y un 2 % haya abandonado los estudios.

Por su parte, Aldeas Infantiles SOS advierte de que las condiciones socioeconómicas de las familias con rentas más bajas tienen ahora un mayor impacto en el aprendizaje de sus hijos, quienes antes de la pandemia ya sufrían índices de fracaso y abandono escolar temprano muy superiores a la media.

La organización recuerda que en España el 8,2 % de los menores de 18 años (683.000) viven en hogares que no pueden permitirse tener un ordenador y al menos 100.000 no tiene conexión a Internet, y remarca que una cuarta parte de los estudiantes en el quintil de renta más bajo no reciben becas ni ayudas al estudio por diversas razones, entre ellas, las trabas administrativas en el proceso de solicitud.

Por ello, Aldeas reclama eliminar urgentemente esos obstáculos administrativos, académicos y de carácter discriminatorio que impiden que las ayudas lleguen a las familias más vulnerables.