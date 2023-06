ONG pide al Gobierno que apoye la eliminación del uso de jaulas para criar animales de consumo en la UE

La Interprofesional del Huevo advierte de un encarecimiento del precio de los huevos en un 20% si se eliminan las jaulas de forma precipitada

ONG de defensa animal han pedido al Gobierno desde el Senado que apoye la eliminación del uso de jaulas para la cría de animales de consumo en el marco de la Unión Europea y en particular en España, que es el país con mayor número de animales en esa situación.

Así, lo han manifestado este jueves en la jornada 'Por el fin de las jaulas en la UE' organizada por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), el Senado y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en colaboración con las organizaciones Compassion in World Farming (CIWF), Equalia ONG y Fundación Igualdad Animal, en representación de la coalición "End The Cage Age" (Fin a la era de las jaulas).

Durante la inauguración, la presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha defendido la conveniencia de celebrar este foro en el Parlamento cuestiones de esta relevancia, ya que la Cámara alta es la de la segunda lectura, en la que se debaten y a menudo se modifican las leyes que llegan del Congreso. "Es muy oportuno, por tanto, el diálogo de sus miembros con todas las instancias de la sociedad civil, para enriquecer el conocimiento de las cuestiones cuya legislación correspondiente culmina en el Senado", ha destacado.

Para Narbona, la cuestión de la erradicación de las jaulas para animales de producción es ya objeto del trabajo legislativo de la Comisión Europea, por lo que "conviene analizar desde diferentes ópticas para facilitar la aplicación de la futura Directiva".

Durante la jornada, los ponentes han analizado la situación actual de los "más de 300 millones de animales" que viven en jaulas y han propuesto soluciones "urgentes" para acometer una transición hacia su eliminación en la UE.

Además, se ha expuesto el último informe de Compassion in World Farming, que precisa que solo en España viven 86 millones de animales viven en jaulas, una situación que es "contraria a los conocimientos científicos y a las recomendaciones que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)".

Las organizaciones iniciaron una campaña a nivel europeo, 'End the Cage Age' en junio de 2021 que reunió 1,4 millones de firmas verificadas y que fueron presentadas en la Comisión Europea, que se comprometido en proponer una legislación para eliminar progresivamente el uso de jaulas en la ganadería en los países pertenecientes a la Unión Europea, y que se aplique también a las importaciones extracomunitarias.

La campaña llama al Gobierno español a posicionarse en contra de las jaulas para "reducir el sufrimiento de millones de animales pero también para empezar a encaminar su ganadería hacia un futuro más ético y social".

Para los ponentes, las jaulas no solo son crueles sino que son "totalmente innecesarias" y han recordado que existen sistemas de cría sin jaulas comercialmente viables. Según una encuesta realizada en España por Equalia ONG, un 67 por ciento de personas en España está a favor de prohibir las jaulas.

En su intervención, la portavoz para el sur de Europa de Compassion in World Farming, Annamaria Pisapia, ha asegurado que los ciudadanos españoles y europeos han hablado "claramente y quieren que se eliminen las jaulas" y puesto que la Comisión Europea lo propondrá, insisten en que es "esencial" que España actúe y se posicione contra de las jaulas "para reducir el sufrimiento de millones de animales, pero también para empezar a encaminar su ganadería hacia un futuro más ético y sostenible".

Para Annamaria Pisapia una producción sostenible solo puede empezar con la abolición de las jaulas y por eso solicita al próximo Gobierno que ponga en marcha "inmediatamente" políticas económicas específicas para apoyar a la industria ganadera española en la transición sin jaulas.

En ese sentido, ha lamentado que los animales en jaulas sufren porque muchos no pueden salir de una jaula en toda su vida, otros no pueden amamantar a sus crías según dicta su instinto o no pueden erguirse con libertad en su reducido espacio. "La ganadería industrial en esta forma rompe la relación entre una madre y sus crías. El bienestar no se puede enjaular. Si alguien habla de bienestar con animales enjaulados, no tiene razón. Eso no es verdad", ha asegurado.

Asimismo, la responsable de relaciones institucionales de Equalia, Blanca Ponce, ha detallado que la Unión Europea está revisando tres importantes normativas que afectan al bienestar de los animales de granja y que la Comisión Europea va a elaborar una cuarta.

Dado que se espera un borrador de esta norma para el fin de las jaulas para el próximo otoño, los integrantes de la campaña 'End the Cage Age', piden que en la revisión normativa se asegure el fin de la cría en jaulas de más de 300 millones de animales de la UE, al tiempo que reclaman normas "más estrictas" de bienestar animal en el transporte, etiquetado y sacrificio de los animales".

En esa línea, el director de comunicación de la Fundación Igualdad Animal, Javier Moreno, ha defendido que los animales merecen una vida libre de la crueldad de las jaulas, al unir fuerzas con tantas otras organizaciones. "Tenemos el poder de crear un futuro libre de jaulas para los animales en granjas. El Gobierno de España tiene que comprometerse a poner fin al sistema de jaulas, uno de los más crueles de la ganadería industrial", ha apostillado.

A su juicio, es necesario avanzar hacia una sociedad más compasiva, más humana, donde se vea a lo animales como "compañeros de planeta y no seres que están a disposición".

Por su parte, la presidenta de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), Ester Muñoz, ha defendido que el mercado se ajusta a la demanda de los consumidores pero ha advertido que para evitar las jaulas en las granjas sólo en España se estima que será necesario invertir 1.000 millones de euros que es la facturación anual del sector, por lo que pide que la transición no sea "precipitada".

"Es un coste enorme y elevado", asegura la portavoz de Inprovo que pide una transición "lo suficientemente pensada" y que "tenga en cuenta a todos los sectores", porque hacer frente a una inversión tal puede provocar la reducción de la cabaña ganadera ponedora en un 13 por ciento en el caso de los huevos, y se podría llegar a tener que importar huevos de países terceros cuyas "condiciones" sanitarias, de bienestar animal y de sostenibilidad están lejos de la línea de la Unión Europea, lo que provocaría un "efecto indeseado".

En concreto, estima que el coste de producción de sistemas alternativos a la jaula son un 20% mayores y eso se va a convertir en un mayor precio de venta en el caso de los nuevos. Por ello, ha aconsejado en primer lugar saber si hay un consumidor dispuesto a estos nuevos precios, porque al consumidor le preocupa cada vez más poder acceder a alimentos de calidad y tener en cuenta el bienestar de los animales, pero a precios asequibles.

"Es evidente que se va a alterar el coste de producción, va a afectar a alta competitividad de los mercados europeos", ha alertado la representante del sector del huevo que asegura el compromiso de las granjas con el bienestar animal y con la normativa europea y las demandas de la sociedad, pero insiste en la importancia de una política "perfectamente orientada y bien definida" para evitar hacer un "flaco favor al sector".