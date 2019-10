La ONG CESAL acerca la realidad de los refugiados con la exposición 'Mira con sus ojos'

La ONG CESAL ha organizado la exposición 'Mira con sus ojos' para acercar la realidad de las personas refugiadas que se vieron obligadas a abandonar su hogar y para luchar contra las "simplificaciones o etiquetas" sobre este colectivo. "Si estoy aquí no es por elección, yo no quería irme de mi país", sostiene uno de los nueve refugiados cuyas historias están reflejadas en la exhibición.

La exposición, que ha sido inaugurada este viernes, se podrá visitar gratuitamente durante este fin de semana, días 5 y 6 de octubre, en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid, en el marco del evento Encuentro Madrid. "Te invitamos a que observes, escuches y leas para conocer sus preocupaciones al tener que recomenzar sus vidas, sus alegrías por la esperanza que despierta tener la oportunidad de construir un hogar, sus frustraciones y anhelos", señalan desde CESAL, ONG organizadora.

En declaraciones a Europa Press, el director de la ONG de ayuda humanitaria, Pablo Llano, ha explicado que el objetivo que persigue la exposición es favorecer un encuentro con personas refugiadas para así "romper" con ciertas opiniones "radicalizadas" y que "no ayudan a entender su situación". "Solo mirando a través de los ojos del otro podemos cambiar nuestra postura y nuestra mirada e identificarnos con él", ha afirmado.

A su juicio, antes de reclamar un mayor control fronterizo o de hablar de la integración de estas personas, es necesario conocer sus historias, lo que les hizo huir de su país, y qué se encuentran al llegar a España. Precisamente esto es lo que se refleja en la exposición, tal y como ha destacado Llano, quien ha confesado que otra de las metas es "traspasar" el "populismo generalizado" en torno al asunto de la inmigración.

ENCUENTROS Y CONVERSACIONES "CAPTADAS"

Para ello, nueve periodistas y nueve fotógrafos fueron invitados por la ONG a encontrarse y conversar con solicitantes de protección internacional y refugiados atendidos por CESAL. Este encuentro fue captado mediante la palabra y la imagen, y ahora es el principal material de esta exposición, en la que también se recoge la "reflexión" de los 18 profesionales que han participado y "han mirado" las historias de los refugiados.

Fruto de estos encuentros, han surgido las narraciones que desvelan lo que han vivido hasta llegar a España. También las fotografías que se aproximan a estos testimonios por medio de imágenes sobre la realidad cotidiana de estas personas.

Los testimonios son de refugiados de entre 9 y 87 años de edad que proceden de ocho países: Venezuela, Siria, Colombia, Rusia, Ucrania, Yemen, Guinea Conakri y República Centroafricana.

"La situación se volvió insostenible y no tuvimos más remedio que irnos del país. Seguimos extrañando Siria, nuestro hogar, pero ahora miro a mis hijos y ya no veo el miedo en su mirada", ha relatado Fatmeh, una Siria de 42 años que se encuentra en España con su familia.

"Aquí nos hemos sentido acogidos, queridos. Mis hijos han recibido las atenciones médicas que necesitaban", ha añadido, tras declarar que tras desplazarse a Líbano, "la vida fue muy dura" e incluso sus hijos "tuvieron que ponerse a limpiar casas y a trabajar en comercios".

El periodista que se encontró con ella y su familia, Pablo. A. Iglesias, ha dicho que su historia le conmovió. "Duele escuchar sus testimonios, pero también emociona ver el brillo de sus ojos al recordar cómo se enamoraron y al relatar los sueños de sus hijos en España", ha destacado.

También el fotógrafo que les acompañó se emocionó y sintió "que el mundo podría hacer mucho más por cambiar todo esto". "Uno se siente muy pequeño al lado de ellos", ha incidido.

"EMPAQUETAR TU VIDA EN UNA MALETA"

Juvenal Freites es un venezolano de 64 años que "empaquetó su vida en una maleta de 23 kilos" y voló rumbo a España porque las circunstancias políticas le obligaron a marcharse de Venezuela. "Si estoy aquí no es por elección, yo no quería irme de mi país. La decisión de irme ha sido una de las más difíciles que he tenido que asumir", ha aseverado. Aunque sostiene que en España se siente "protegido", confía en que la situación en su país "mejore" y, si eso ocurre, confiesa que regresará "para ayudar a reconstruirlo".

Tetiana, una madre que abandonó Ucrania con su hijo con discapacidad, ha asegurado que han pasado "del miedo a la esperanza, de la exclusión a la acogida". Fue el "temor" a su ex marido y padre de su hijo lo que me empujó a abandonar su país. "Estoy feliz de ver a mi hijo con sus amigos y estoy ilusionada con las perspectivas de nuestra vida aquí", ha recalcado.

Desde Colombia vinieron a España Luz Estela y Manuel, madre e hijo. Ella tiene 87 años y su marido fue asesinado por unos bandidos que le pedían dinero." Me cuesta no pensar en el pasado, no entristecerme, pero cada vez soy más consciente de que no podremos volver a casa y nos esforzamos por construir un nuevo hogar aquí", ha relatado.

Estás historias reales y algunas más conforman la exposición 'Mira con sus ojos' , que estará abierta durante este fin de semana. Su realización ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e Integración; y cuenta con la colaboración de VOCCES Lab.