Oncólogos:Las estrategias ante el cáncer en la UE no están bien implementadas

Las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos adecuados para las enfermedades oncológicas "no están implementadas de manera óptima" en la UE, donde la supervivencia en algún tipo de cáncer puede variar en un 22 % en función del país comunitario en el que se trate la dolencia.

Así lo asegura en una entrevista con EFE el nuevo presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, en sus siglas en inglés), Andrés Cervantes, para quien son "necesarias" políticas de "acceso y de equidad a los medicamentos oncológicos, sobre todo a los innovadores".

Cervantes, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de València, considera que aunque las ayudas para acciones científicas han mejorado en la Unión Europea, en España sería "imprescindible" llegar al menos al 2 % del PIB.

OBJETIVOS DE LA ESMO

Entre los objetivos de la ESMO, formada por cerca de 30.000 profesionales en el ámbito del tratamiento del cáncer, se encuentra promover el desarrollo de la profesión, divulgando el conocimiento y haciéndoles llegar a sus miembros los últimos avances a través de congresos, cursos o guías de práctica clínica.

Otro de sus fines es la promoción de políticas públicas sanitarias, según Cervantes, que subraya al apoyo a de la ESMO al Plan de Lucha contra el Cáncer esbozado por la UE y que contempla una inversión de 4.000 millones de euros hasta 2025 en estrategias de prevención, detección temprana del cáncer y acceso igualitario a una atención, diagnóstico y tratamiento de alta calidad.

En este aspecto, explica, además de la reducción del consumo de tabaco y alcohol y la promoción de hábitos saludables, la ESMO ha hecho hincapié en la contaminación atmosférica porque "solo mejorando la calidad del aire que respiramos se podría evitar en la UE unos 300.000 nuevos casos de cáncer, especialmente de pulmón".

"Tener presencia como una sociedad profesional en el ámbito de la toma de decisiones de las políticas públicas de la Unión Europea es muy importante", afirma el oncólogo, que explica que, aunque es "un poco escalofriante", en la UE hay doce millones de personas que han tenido cáncer y se han curado, pero "tienen otras necesidades para completar su proyecto personal, social y laboral".

EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

A su juicio, una de las partes más importante es la equidad en el acceso a los medicamentos, sobre todo los innovadores, y la ESMO ha elaborado para la Organización Mundial de la Salud (OMS) una lista de medicamentos esenciales para tratar el cáncer para que haya un "acceso universal".

"¿Cuánto queremos priorizar la salud?", se pregunta Cervantes, que destaca que en la UE, por ejemplo, la supervivencia a los cinco años de pacientes que tienen un cáncer de colon es "extraordinariamente dispar y oscila del 48 al 70 %" en función de dónde resida la persona afectada.

A su juicio, no es natural que ciudadanos de un área común como la europea "tengan un riesgo tan dispar por su lugar de nacimiento de cara a curarse o no de un enfermedad", y afirma que eso "quiere decir que las estrategias de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos adecuados no están implementada de manera óptima".

Tras señalar que la UE considera que la salud es una cuestión de los Estados, lo que quiere es establecer "unas guías y unas ayudas para un proceso de implementación común. Es la única manera que tenemos de abordar estas tremendas diferencias", e indica que la ESMO quiere ser "una voz común para que haya una mejora paneuropea de todas las herramientas que faciliten mejores resultados en el tratamiento del cáncer".

Según explica, el plan de la UE pretende mejorar la implementación de los programas de "screening" comunes que existen en la UE y que, en el caso de España y particularmente en la Comunitat Valenciana, "son extraordinariamente exitosos, sobre todo los de cáncer de mama, colon o de cuello de útero".

A su juicio, aunque son los gobiernos los que deben establecer los recursos para que los programas se puedan implementar en tiempo y forma, son necesarias acciones de educación para que los ciudadanos acudan a realizarse esos cribados, y más después de varios años en los que, debido a la pandemia, se han suspendido o retrasado.

LA CIENCIA, HÉROE DE LA PANDEMIA

Andrés Cervantes considera que aunque el "triunfador de la pandemia" de covid-19 ha sido "la sociedad, que ha salido adelante", el héroe "ha sido la medicina, la sanidad pública, la ciencia, que ha aportado de una manera vertiginosa un sistema de vacunas que sin ella sería impensable".

"Creo que, en este momento, la cantidad de ayudas globales que hay para la implementación de acciones científicas ha mejorado, sobre todo los planes de recuperación de la Unión Europea", indica.

No obstante, cree que en España sería "imprescindible" al menos duplicar la proporción del PIB dedicado a la Ciencia y al menos llegar al 2 %.

EL CÁNCER COMO ENFERMEDAD CRÓNICA

El futuro en el tratamiento oncológico son terapias personalizadas, menos tóxicas y basadas en el conocimiento, señala el oncólogo natural de Cartagena (Murcia), que añade que es posible que en el futuro patologías cancerígenas se comporten como enfermedades crónicas.

Destaca nuevas terapias como los anticuerpos conjugados a fármacos, una nueva modalidad "más inteligente" para administrar la quimioterapia y donde, como una especie de caballo de Troya, el medicamento se esconde dentro de un anticuerpo y es capaz de penetrar solo en las células tumorales y, una vez dentro, liberarse y ejercer su efecto.

También subraya el "boom de la inmunoterapia", que puede jugar un "papel relevante en la curación de la enfermedad", o la aplicación de los "anticuerpos biespecíficos", que se dirigen tanto a las células tumorales como a las del sistema inmune. EFE

