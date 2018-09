Oncólogo cree Baselga no reportó su relación con farmacéuticas por descuido

El oncólogo Javier Cortés cree que el hecho de que el doctor Josep Baselga no siempre reportara en sus artículos su relación con la industria farmacéutica se debe a un "importante descuido", pero no por esto "deja de ser ético o falsea las conclusiones de los estudios".

Cortés, jefe de sección de Oncología Medica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y responsable del programa de Cáncer de Mama del IOB Institute of Oncology, defiende a Baselga en un artículo remitido a EFEsalud (www.efesalud.com) después de que el pasado viernes dimitiera como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

La renuncia se produjo después de que el diario The New York Times publicara que el oncólogo español no había divulgado, como es preceptivo, pagos millonarios de la industria que podían poner en cuestión sus artículos de investigación.

Javier Cortés, quien compartió carrera profesional con Baselga en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y en el IOB, indica que todos los médicos que publican en revistas científicas y dan conferencias han de reportar cualquier relación con la industria farmacéutica.

"El doctor Baselga también lo ha hecho; sencillamente, cada vez con más frecuencia ha ido alejándose de esta obligación, por un importante descuido, pero no por esto deja de ser ético o falsea las conclusiones de los estudios", afirma.

Por eso cree que se trata de "una aberración y manipulación del intachable trabajo de un gran médico y científico" ya que, se pregunta, "cómo, si no, se explica que en algunas revistas sí lo haya puesto y no en otras. Cuando se oculta algo, no se pone ninguna vez".

Para Javier Cortés, "la indudable búsqueda de Baselga en mejorar los tratamientos para los pacientes con cáncer, su positividad y su fuerza contagiosa han levantado muchísimas envidias en España y fuera de ella. Y, por lo tanto, se ha creado muchos enemigos".

En su artículo titulado "En defensa de Josep Baselga", el oncólogo del Hospital Ramón y Cajal destaca la figura del médico catalán "que ha llevado la marca de nuestro país por todo el mundo y ha hecho que la oncología en España sea hoy una de las mejores del mundo".

Reconoce que, aunque se trata de "uno de los mejores médicos españoles de todos los tiempos", Baselga no es perfecto. "Pero ojalá hubiera más personas en este país tan imperfectas como él", concluye.