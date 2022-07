Once vuelos cancelados y retrasos en 231 en octavo día de huelga en Ryanair

La octava jornada de huelga de los tripulantes de cabina de la compañía aérea de bajo coste Ryanair convocada por USO y SITCPLA ha provocado este miércoles la cancelación de once vuelos y retrasos en 231, con mayor incidencia, una vez más, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.



Según la información facilitada por USO, en Barcelona se han cancelado 6 vuelos, 3 de salida y otros 3 de llegada, y en Madrid, 2 de salida y 2 de llegada.



También se han cancelado un vuelo de salida y otro de llegada en Paris-Beauvais (destino Madrid) y Palma de Mallorca y otro más en la cada una de las salidas de Milán-Bérgamo, Bruselas Internacional y Roma Fiumicino, los tres últimos con destino Barcelona, además de otro con salida en Málaga y destino Milán-Bérgamo.



Además, con datos hasta las 19:00 horas, se han contabilizado retrasos en otros 231 vuelos, con más intensidad en Palma de Mallorca (54 vuelos de entrada o salida demorados); Barcelona-El Prat (50); Alicante (38); Málaga (33); Madrid (19); Ibiza (14); Sevilla (10); Santiago y Valencia (8 en cada caso), Girona (7).



La compañía no ha dado datos de seguimiento.



Este martes arrancó la primera de la nueva tanda de huelgas convocadas por los sindicatos de esta aerolínea de bajo coste para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo, tras los seis días de paros que secundaron entre finales de junio y principios de julio.



La primera tanda de paros provocó hasta 215 vuelos cancelados y retrasos en otros 1.255 en toda España, según la información de los sindicatos.



USO y SITCPLA han anunciado paros de 24 horas también para los días 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles donde opera Ryanair -Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca-.



El conflicto laboral ha provocado cinco despidos y más de 70 trabajadores expedientados, según USO, que ha exigido al Gobierno que "intente hacer algo", tal como le han pedido los sindicatos en tres ocasiones, en las que no han obtenido respuesta.



El responsable de Vuelo de USO-Sector Aéreo, Ernesto Iglesias,ha vuelto a denunciar que la empresa está trayendo a España tripulaciones de otros países, como Marruecos, Italia o Portugal, hecho que el sindicato ha comunicado a la Inspección de Trabajo.



Ha instado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz,a que intervenga y medie en este conflicto, derivado de la negativa de Ryanair a sentarse a negociar el convenio colectivo con los representantes de los trabajadores.