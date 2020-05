La ONCE formará y dotará de protección a sus vendedores

La ONCE trabaja ya en el diseño de una campaña de formación e información para sus vendedores, así como la dotación de elementos de higiene y protección suficientes para recuperar la venta de sus productos con seguridad, tanto para ellos como para las personas que adquieren sus tradicionales cupones y otros productos de lotería, según ha informado la entidad.

No obstante, la organización no ha establecido aún una fecha exacta para la incorporación de los vendedores a sus lugares de venta. En este sentido, ha apuntado que todos los agentes vendedores son personal laboral de la ONCE y se incorporarán cuando las condiciones de seguridad "sean absolutas".

Hasta la fecha de reiniciar la venta, la organización trabaja "intensamente" en diseñar formación para su personal vendedor para la nueva etapa de venta e información sobre cómo serán las relaciones con los clientes en cuanto a gestión de productos o los pagos.

Además, se está preparando la dotación para garantizar que la plantilla de vendedores, todos ellos personas con discapacidad, vuelva a su trabajo "totalmente protegida". Para ello, se les proveerá de guantes, mascarillas, pantallas protectoras, solución hidroalcohólica, y "cuanta dotación más sea precisa".

Al tiempo, está analizando las "variadas situaciones" en las que desempeñan su labor los agentes vendedores para tomar "las decisiones más oportunas" en cada momento, en función de ubicación y normativa para la desescalada.

Paralelamente, la ONCE está iniciando la valoración para la limpieza de todas las oficinas e instalaciones de trabajo habitual, así como al acondicionamiento de los quioscos ubicados en el espacio público y/o en otros lugares de venta.

La ONCE prepara "todo el engranaje de ventas", incluido el centro de producción y logística, conocido popularmente como imprenta del cupón o también la 'fábrica de la ilusión', para poder salir al mercado "cuanto antes sea posible, cumpliendo la normativa y la seguridad para trabajadores y clientes".