ONCE cree que no es factible hacer pruebas Covid a vendedores, como pide CSIF

La ONCE cree que no es adecuado, ni factible, además de poco útil, realizar pruebas covid a todos los vendedores del cupón y trabajadores expuestos al público, tal y como reclama el sindicato CSIF.

Según explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, esta es la respuesta de la dirección de Seguridad y Salud Laboral de la ONCE a la solicitud del sindicato de realizar pruebas de detección de covid-19 a los trabajadores con contacto con el público.

En su escrito, la ONCE señala que "no se considera que sea una actividad adecuada ni factible su realización de forma genérica al conjunto de la plantilla, ni tampoco que fuese de gran utilidad puesto que habría que estar realizándola diariamente, dado que el que salga negativo un día no presupone que no te puedas contagiar al día siguiente".

CSIF hizo esta petición de pruebas para los trabajadores la semana pasada, por la preocupación ante los riesgos que corren empleados y clientes de la ONCE "al estar en constante intercambio los productos que se comercializan".

La sección sindical de CSIF ha reiterado en una nueva carta su solicitud de PCR o cualquier otra prueba de detección a la plantilla por la situación que se está viviendo principalmente en la Comunidad de Madrid, con la incidencia de coronavirus más alta de España y Europa, concluye. EFE