La ONCE convoca la XXIII edición de los Premios Tiflos de Periodismo, marcados por los efectos del Covid

La ONCE ha convocado la XXIII edición de los Premios Tiflos de Periodismo en sus distintas categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital, una convocatoria marcada por la pandemia del Covid19 que, según precisa la ONCE, ha afectado especialmente a las personas con discapacidad.

El premio se otorgará a los trabajos publicados en medios de comunicación españoles que mejor exalten los valores relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales "que, en determinadas ocasiones, impone la sociedad".

En especial, se valorarán aquellos trabajos que se refieran a la superación individual o colectiva de estas barreras. Los premios tendrán una dotación económica de 9.000 euros para cada uno de los ganadores.

Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua oficial del Estado, teniendo en cuenta que los que se presenten en una lengua distinta al castellano deben aportar la correspondiente traducción, para facilitar la labor del jurado.

Como en anteriores ediciones, los Premios Tiflos de Periodismo tendrán cuatro categorías: Prensa Escrita, Radio, Televisión y Periodismo Digital. Un mismo trabajo no podrá optar a dos categorías diferentes. Los trabajos no tendrán extensión ni formato predeterminados, y serán un máximo de cuatro en cada categoría.

El plazo de recepción de los trabajos, que deberán haber sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, finalizará el viernes 28 de enero de 2021.

El jurado estará integrado por personalidades del periodismo y un representante de la ONCE, que no tiene voto en la valoración de los trabajos, y darán a conocer su fallo inapelable no más tarde del último día hábil del mes de junio de 2021.