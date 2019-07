Ona Carbonell, la sirena con más medallas en el mundo de la natación

MADRID, 16 (CHANCE)

Ona Carbonell ha hecho historia, la española se ha convertido en la mujer con más medallas en el mundo de la natación. Disputando los Mundiales de Gwangju, la nadadora, ha recibido esta noticia tras una serie de éxitos en este mundial. Y es que la escritora del cuento infantil y para preadolescentes Elena Sirena, se hacía con el bronce hace dos días en una rutina individual con una coreografía homenaje a Nelson Mandela y ayer lograba el bronce en la prueba del 'Highlight' junto a sus compañeras de la selección española.

La selección española de natación artística se hacía con el podio gracias a su interpretación del 'Thunderstruck' del grupo AC/DC, superadas por Ucrania, medalla de oro, e Italia, medalla de plata.

Pero no todo acaba ahí para Ona, pues esta podría hacerse con otra medalla más en el sólo libre, al haberse hecho con el segundo puesto en el preliminar como os contábamos.

Por ello, esta joven guapísima por dentro y por fuera, no se puede sentir más feliz y así lo ha compartido con todos a través de estas palabras: "Segunda medalla de los mundiales, bronce en highlight con el @Spanishsynchroteam. Muy orgullosa de este pedazo de equipo".

"Además, me han comunicado que con esta medalla me convierto en la mujer con más medallas mundiales de la historia de la natación @Fina1908" Nuestra sirena de natación sincronizada

Pero no solo es la primera fémina en tener batir el récord de medallas en categoría femenina sino que podemos presumir de que es la tercera entre hombres y mujeres, por detrás de los alabados Phelp y Lochte: "...Y tercera mixta después de Michael Phelps y Ryan Lochte... aún no me lo creo, estoy muy feliz y agradecida por todo el apoyo que estoy recibiendo... sois increíbles", salta de alegría Ona Carbonell tras un gran esfuerzo.

"Han sido horas de entrenamiento, de repetir el mismo movimiento y de mucho trabajo mental", explica la también ganadora del concurso Masterchef Celebrity 3. Fue por este motivo por el que Ona Carbonell, se embarcó en la historia -nunca mejor dicho- de ponerse a escribir, de contar a través de un personaje de ficción, Elena, cuanto trabajo y esfuerzo hay detrás. Un personaje que no se va a quedar en solo un libro, sino que será una serie, donde a través de su protagonista y sus amigas, Ona se acercará a los lectores con entretenidas historias en los que el trabajo, la diversión, la ilusión, la motivación y la constancia, junto a los 'problemas' del día a día entre los amigos estarán presentes, con una gran lección detrás.