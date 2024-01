Ona Carbonell asegura que la conciliación laboral para las mujeres todavía es "una asignatura pendiente"

MADRID, 19 (CHANCE)

Este viernes ha tenido lugar una charla sobre la maternidad en el deporte femenino organizada por la Unidad de Reproducción Asistida Fertility Barcelona de Hospital Quirónsalud Barcelona y Centro Médico Teknon a la que ha asistido Ona Carbonell para hablar sobre lo difícil que les resulta a las mujeres convertirse en madre debido a factores personales, sociales y profesionales.

Ona, como presidenta de la Comisión Española de Maternidad y Deporte, aseguraba que la conciliación laboral "todavía es una asignatura pendiente" a pesar de que "hemos evolucionado mucho y se ha mejorado" ya que "todavía quedan muchas cosas por alcanzar, por mejorar, por cambiar".

Y es que ella en primera persona ha vivido estas dificultades: "Desde que lo viví en primera persona he estado luchando por y para la conciliación en el deporte, para que realmente exista esa igualdad en el deporte", por eso hace menos de un año "hemos creado hace un año y poco la Comisión de Maternidad y Deporte en el Comité Olímpico Español".

La nadadora nos aseguraba que con ayuda se puede conciliar la maternidad con el deporte de élite: "El ejemplo está en que todas nosotras hemos demostrado que sí que se puede y que no hay que renunciar al deporte por ser mamá ni a la maternidad por ser deportista, pero también de alguna manera reivindicar que se necesitan medidas específicas para esas deportistas que están en esa etapa de preparto o posparto".

Medidas tales como la existencia de "entrenadores específicos, doctores específicos, suelo pélvico, lactancia, todo esto hasta ahora está un poco cogido con pinzas" o que "realmente exista esa baja de maternidad y que se congele en el ranking de las deportistas que se quedan embarazadas" aseguraba Ona.

Por último, explicaba que como "todavía hay deportes que no contemplan la maternidad, si tú estás número x en el ranking y estás 15 meses parada por nueve meses de embarazo más del posparto, te vas abajo del ranking y no puedes competir, no te puedes clasificar, no puedes no tienes la beca" y por eso "se está luchando para que realmente todas estas deportistas tengan su baja de maternidad y puedan volver al deporte de la manera que toca".