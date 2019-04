La OMS y la UE piden a los gobiernos europeos más responsabilidad para aumentar las coberturas de vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE) han firmado una declaración conjunta, con motivo de la Semana Europea de la Inmunización 2019, en la que, tras destacar los beneficios que ha supuesto la vacunación en todo el mundo, solicitan a los gobiernos europeos más responsabilidad para aumentar las coberturas de vacunación.

Y es que, tal y como han recordado ambos organismos, hay algunas enfermedades que siguen haciendo mella entre la población como, por ejemplo, el virus del sarampión, el cual continuó propagándose en toda la región europea de la OMS en 2018, incluso en países de la Unión Europea, causando más de 80.000 infecciones y más de 70 muertes. Además, avisan de que los datos de los primeros meses de 2019 demuestran que esta propagación continúa.

"No podemos ignorar a los niños y adultos que aún no están protegidos. Las enfermedades contagiosas no respetan las fronteras nacionales, y los esfuerzos para controlarlas tampoco pueden detenerse allí", destacan la OMS y la UE, tras recordar que las vacunas han transformado las sociedades, aumentando las posibilidades de que cada recién nacido llegue a la edad adulta, y de que cada adulto completamente vacunado mantenga una buena salud y bienestar, contribuyendo así a la productividad en cada país.

En este sentido, en la declaración firmada y escrita por la directora regional de la oficina regional de la OMS para Europa, Zsuzsanna Jakab, y la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Andrea Ammon, se asegura que el progreso hacia la cobertura universal de salud y, en última instancia, el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades) son prioridades en Europa.

"La eliminación del sarampión y la rubéola, y la protección de niños y adultos contra otras enfermedades prevenibles por vacunación, son una parte intrínseca del logro de estos objetivos. Esto requiere acción colectiva y responsabilidad para asegurar una alta cobertura de inmunización para todos", apostillan las representantes de ambos organismos europeos.

Dicho esto, recuerdan que, junto a los estados miembros, la OMS y la Unión Europea han tomado medidas "audaces" para abordar las brechas de inmunización que ofrecen una puerta abierta a cualquier enfermedad prevenible por vacunación como, por ejemplo, las actividades puestas en marcha por el Plan de acción europeo de vacunas de la OMS, la Recomendación del Consejo sobre la cooperación reforzada contra las enfermedades prevenibles por vacunación y la Acción conjunta de la Unión Europea sobre vacunación.

Sin embargo, ambos organismos insisten en que se necesita "más trabajo y más héroes" de las vacunas para difundir el mensaje de que las vacunas funcionan. "La Semana Europea de la Inmunización es una oportunidad importante para crear conciencia sobre las vacunas entre los responsables de la toma de decisiones, tanto en las familias como en los gobiernos, y así ayudar a mantener un alto acceso y demanda de servicios de inmunización", han zanjado.