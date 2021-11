La OMS autoriza el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin: ¿en qué se diferencia de otras?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado este miércoles el uso de emergencia de la vacuna anticovid Covaxin, producida por los laboratorios indios Bharat Biotech, séptimos que logran este visto bueno por parte del organismo con sede en Ginebra.

Así lo ha anunciado la OMS a través de la red social Twitter. Esta decisión facilita que la vacuna india pueda ser aceptada como válida en muchos países pobres, donde todavía la llegada masiva de vacunas es lenta o aún no ha llegado.

?? WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT