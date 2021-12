Ómicron ya supone más de la mitad de los positivos secuenciados en Madrid

La variante ómicron del coronavirus en la Comunidad de Madrid se ha convertido en mayoritaria en la región, con más del 50 % de los casos secuenciados, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quien señala que es una cepa "más contagiosa" pero provoca una enfermedad más leve.

En declaraciones a los medios, Zapatero, que ha afirmado que el crecimiento en la región de la infección por una cepa que es más transmisible que las anteriores ha sido "rápido", puesto que "un paciente puede contagiar a tres".

La mayor transmisibilidad de esta variante supondrá más infecciones en los próximos días aunque "la mayor parte de casos son leves y asintomáticos", ha precisado Zapatero.

No obstante, la Consejería de Sanidad madrileña confía en que con el nivel de vacunación que hay en Madrid, donde el 84 % de la población mayor de 5 años ya ha sido inoculada, los casos de ómicron no tengan gravedad clínica y las ucis hospitalarias no se vean afectadas.

Zapatero ha explicado que esta sexta ola repercutirá más en la Atención Primaria que los hospitales, donde este viernes hay 584 enfermos covid ingresados en planta y 152 en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone un 13,2 % de las camas disponibles en la región.

Sobre la prevención y las medidas en vigor, Zapatero no es partidario de endurecer las restricciones y ha hecho un llamamiento a la población para que extreme la prudencia, con el uso de mascarillas en interiores y "limitar" las reuniones numerosas.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido también este viernes que Madrid vivirá "unas semanas complicadas" debido a la nueva cepa "y tenemos que ir preparándonos para ver nuevas noticias de nuevos contagios, nuevos brotes", aunque se prevé que la situación "vuelva a estar contenida" después de las Navidades.