Omar Sánchez, risas y complicidad con Raquel Lozano tras coincidir con Anabel Pantoja en un local en Ibiza

El surfero y su nueva novia han coincidido con su exmujer y Yulen Pereira en un conocido local de la isla, aunque Anabel abandonó el lugar antes de que se produjese el encuentro para evitar situaciones incómodas

MADRID, 18 (CHANCE)

El mundo es un pañuelo. Y sino que se lo digan a Anabel Pantoja y a Omar Sánchez, que han coincidido en uno de los locales más famosos de Ibiza después de elegir la isla pitiusa como su destino de vacaciones con sus nuevas parejas, Yulen Pereira y Raquel Lozano. Un momento de lo más incómodo del que surfero no fue consciente, pero tras el que la sobrina de Isabel Pantoja, inquieta, acabó abandonando el local para no cruzarse con su exmarido.

Una información adelantada por 'Sálvame' que Anabel no tardaba en confirmar, explicando que no huyó sino que decidió marcharse del restaurante al ver a Omar de lejos en el piso de arriba del mismo. "Ni ellos me persiguen ni yo les persigo, coincidimos y ya está" ha puntualizado molesta.

Un 'reencuentro' del que el canario no fue consciente en ningún momento: "No me he encontrado con Anabel, pero si fuese así la saludaría porque no tengo ningún problema con nadie" asegura con una sonrisa, dejando claro que lo suyo con la influencer es cosa del pasado.

Consolidando su incipiente relación con Raquel Lozano a pasos agigantados, Omar y la exgran hermana están exprimiendo al máximo sus primera escapada juntos y en esta ocasión les hemos visto derrochando complicidad durante una jornada de playa en la que no faltaron los baños, las miradas divertidas ni las sonrisas entre ellos.

Acompañados por el periodista Kike Calleja y su mujer Raquel Abad - gran amiga de Raquel Lozano - el surfero y su nueva novia no ocultan lo a gusto que están juntos aunque, apostando por la discreción e intentando mantener su relación alejada del foco mediático, han evitado los gestos de cariño ni los besos propios de cualquier historia de amor en sus inicios.

"Lo amo con la fuerza de los mares, sí, y con el ímpetu del viento también" ha bromeado Raquel cuando le hemos preguntado por su noviazgo mientras a su lado un Omar sonriente ha preferido no entrar en detalles sobre su primer viaje como pareja con la chica que le ha hecho olvidar a Anabel Pantoja.