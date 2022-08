Omar Sánchez niega que haya discutido con Raquel Lozano en Ibiza

MADRID, 21 (CHANCE)

Mucho se ha hablado esta semana del controvertido encuentro que han tenido en Ibiza Omar Sánchez y Raquel Lozano con Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Sin duda, los que han salido 'perdiendo' de estos días de vacaciones son el surfero y la exgran hermana, quienes han sido grabados manteniendo una discusión en un conocido hotel... Parece que la tensión llegó por un desacuerdo entre ambos, pero, ¿en qué punto están?

Hablamos con Omar Sánchez y nos asegura que su relación con Raquel Lozano está bien: "Sí (...) No ha pasado nada. Disfrutando de las vacaciones". El aún marido de Anabel Pantoja niega, a pesar de las imágenes, que tuvieran una discusión durante sus vacaciones en Ibiza: "Bueno no" y esquiva las preguntas sobre si la causa de ese supuesto enfado se debe a su intención de coincidir con Anabel: "Todo bien. Disfrutamos y eso es lo importante".

Sobre si está molesto con las palabras de Rafa Mora, Omar asegura que no está enfadado con él: "No, no me enfado con nadie". Lo que sí que nos asegura es que tiene muchas ganas de que comience el nuevo reality en el que participa: "Sí, con muchas ganas sí".

Tras decir por activa y por pasiva durante su relación con Anabel que quería seguir en el anonimato parece que Omar ha cogido la ola perfecta para seguir en el medio, primero fue 'Supervivientes' y ahora será 'Pesadilla en El Paraíso' donde podremos ver el crecimiento como personaje de la pareja de Raquel Lozano.