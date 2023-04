Omar Sánchez y Marina Ruiz pasean su amor por la Feria de Sevilla. ¿Han coincidido con Anabel Pantoja?

MADRID, 25 (CHANCE)

La Feria de Abril ha convertido a Sevilla en el epicentro del famoseo patrio estos días, y no hay celebrity que se precie que no se haya puesto sus mejores galas para pasear por el Real. Entre ellos, Anabel Pantoja, que tras su ausencia el año pasado -estaba en 'Supervivientes'- y en el punto de mira por la posible relación de Yulen Pereira con Katerina Safarova, está disfrutando como nunca de su fiesta favorita.

Indiferente a la posibilidad de coincidir con su exmujer en alguna caseta, Omar Sánchez también se ha 'apuntado' a la Feria de Abril, la primera que vive desde que comenzó su relación con Marina Ruiz. La pareja se ha dejado ver muy enamorada por el recinto ferial y, como han compartido a través de sus redes sociales, se lo han pasado en grande junto a amigos como Gloria Camila -a la que conocieron en el reality 'Pesadilla en el Paraíso'-, Alejandro Albalá o Marta López.

Sin embargo, y aunque hubiese sido un 'puntazo' -y la confirmación de que el destino es muy caprichoso- no se han encontrado con Anabel (por el momento). Mientras Omar ha pedido a los reporteros que no le pregunten por la sobrina de Isabel Pantoja, de la que no quiere saber nada aunque diferentes medios de comunicación aseguran que la influencer no le ha olvidado.

Feliz con Marina -con la que vive a caballo entre Córdoba, Canarias y Madrid- el surfero se muestra discreto con su relación, aunque ha sido su novia la que nos ha hablado con una gran sonrisa sobre el gran momento que atraviesan, confesando que podrían ampliar la familia antes de lo que pensamos: "Boda no, poco a poco. Es verdad que... no es una cosa principal. Yo creo que antes* siempre lo hemos dicho: viene un niño antes que casarnos".