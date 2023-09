Omar Montes desvela que se lleva bien con Shakira, pero también con Piqué

MADRID, 23 (CHANCE)

Omar Montes fue uno de los rostros conocidos que acudió el viernes al primer festival que organizaba Spotify con música en directo y como no podía ser de otra manera, tuvo que hacer frente a las preguntas sobre la boda entre Isa Pantoja y Asraf Beno. Con la sinceridad que le caracteriza, el artista no evitó ninguna cuestión y tiró de sentido del humor para salir del paso.

"Ni idea, pero bien" nos contestaba Omar cuando le preguntábamos por el enlace de su expareja y desvelaba que no tiene pensado -ni le han ofrecido- cantar en la boda, pero que "si me pagan, por un buen dinero" se lo puede llegar a plantear.

De quien guarda un especial cariño es de Isabel Pantoja, de quien se considera su fan número uno: "ya te digo, lo está reventando por todos lados, si yo lo veo siempre" y aseguraba que "yo le apoyo como el primero". Tanto es así que la define como "la más grande".

Aunque guarda buena relación con Shakira y Gerard piqué, responde así cuando le decíamos que podría actuar de 'puente' para que ambos se reconcilien: "no soy un súper glue, cada uno que se arregle lo que quiera. Yo me llevo bien con los dos, la verdad, cada uno es buena gente. Se han portado bien conmigo, yo no tengo nada en contra de ellos".

El artista nos confesaba lo emocionado que está al recibir la nominación a los Premios Grammy: "Lo estoy asimilando. De repente, estar ahí con la gente más importante de todo el mundo que hayan reconocido finalmente que mi producto es de los mejores productos mundiales, eso es muy bonito. Yo me puse a llorar y todo".

Omar confía en llevarse el premio y así regalárselo a su abuela: "Pues hombre, se lo voy a dedicar a mi abuela porque a ella le hace mucha ilusión sobre todo. A mí me hace ilusión pero a ella más porque mi abuela necesito yo ponerle en su cocina, que es donde ella se pasa las veinticuatro horas, su Grammy. Le puse su tele".