Omar Montes y Aurah Ruiz viven una relación de amistad muy intensa

MADRID, 1 (CHANCE)

Tras su salida de la casa de Gran Hermano VIP, Omar Montes y Aurah Ruiz han logrado forjar una amistad de lo más intensa, tanto que incluso la canaria ha trabajado en el nuevo videoclip del cantante.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia, aun citando su procedencia. Puedes disponer de ella contactando con Europa Press Televisión y Reportajes (+34 91 350 08 10).

En esta ocasión, los jóvenes acudieron a un centro de estética en el que pasaron gran parte de la jornada. A la salida, el de Pan Bendito explicó que el motivo de acudir al centro estético fue para realizarse un tratamiento facial: "Estábamos haciéndonos una hidratación de la cara para mañana las fotos".

Sobre si entre Omar y Aurah podría surgir una historia de amor, el cantante expresó un rotundo no: "No, porque cuando uno es amigo es mejor no estropearlo. Es más bonito la amistad y todo el rollo ese". El ex de Chabelita ha querido dar enfásis en que lo suyo con la canaria es una relación de amistad muy sincera: "Es que somos amigos en verdad".

Montes aseguró que no había leído la polémica entrevista de Isa Pantoja en Lecturas hablando de su hermano, pero comentó que "tampoco hagáis mucho caso a Isa de lo que hable" y que "ya sabéis que Isa es muy illuminati".

Por su parte, la exconcursante del reality de Mediaset deseó mucha suerte a Jesé Rodríguez en su nueva etapa en el Real Betis Balompié, alegando que "todo lo que sea bien para él me alegra mucho".