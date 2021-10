Oltra: "Se trató de ayudar al Síndic en su investigación a los centros de menores, pero igual fue un exceso de celo"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado este martes que se "intentó ayudar" al Síndic de Greuges en su investigación a los centros de menores al homogeneizar la información que le requirió, pero ha señalado que "igual fue un exceso de celo".

Oltra, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE recogida por Europa Press, ha negado haber tratado de evitar esa investigación e referencia a la resolución del Síndic, Ángel Luna, en la que acuerda que visitará siete centros de menores para conocer su situación al entender que Conselleria "impide" concluir adecuadamente una investigación abierta sobre este extremo el pasado mes de enero."Absolutamente no", ha recalcado.

En ese sentido, ha apuntado que "igual no lo entiendo bien" el defensor del pueblo valenciano y ha lamentado: "Eso da menos titulare que entender que hubo buena voluntad". Por ello, ha señalado, "no lo volveremos a hacer, a partir de ahora dejaremos que las cosas fluyan".

Al respecto, ha lamentado que "a veces se producen interpretaciones muy torticeras y muy equivocadas, quiero pensar que equivocadas" ya que ha explicado que lo que ella intentó es "garantizar que todos centros respondieran".

Así, ha aclarado que esta petición se realizó a finales de enero, coincidiendo con la tercera ola que fue más letal, y en ese momento la conselleria, como encargada de gestionar todas las redes residenciales, "estábamos luchando como gato panza arriba contra el virus" en un momento en el que una de cada cuatro personas que moría en una residencia lo hacía en la Comunitat Valenciana, lo que aún me pone los pelos de punta".

Oltra ha señalado que los directores de las residencias "se angustiaron muchísimo y empezaron a llamar" porque también coincidía con el inicio de la vacunación. Por ello, desde la Dirección General de la Infancia y Adolescencia se les pidió que no se preocuparan y se les garantizó un apoyo, pero se les dijo también que era "prioritario" contestarle.

Con todo, ha señalado que para los directores de los centros responder a esta petición era "algo nuevo", a lo que no están acostrumbrados ya que no son funcionarios, y por eso la Conselleria se comprometió a recopilar toda la información y enviarla para que "no se perdiera nada por el camino".

Después de esta petición de información el defensor del pueblo valenciano también solicitó visitar estos siete centros y se le contestó que "no había ningún problema siempre que avisara para que estuvieran los menores, en la fecha que quisiera porque tenía las puertas abiertas". Oltra ha recalcado que justamente lo que se hizo fue intentar "facilitar" su petición, "sistematizando una documentación para que no le llegaran cajas y cajas de documentación inconexa".