Oltra, sobre Moncada: La responsabilidad política es que todo funcione

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha dicho en relación con el incendio en la residencia de Moncada, en el que fallecieron nueve ancianos, que "la responsabilidad política es garantizar que todo funcionara correctamente y que se habían realizado las inspecciones y correcciones necesarias".

Oltra ha sido preguntada en rueda de prensa por la ausencia de la mayoría de los familiares de las víctimas en la reunión que mantuvo este miércoles con la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, y el personal de la residencia.

"Es un ofrecimiento que se hizo a las familias, que de ningún modo era obligatorio, y créame que entiendo que no acudiesen. Quien ha pasado por una pérdida repentina e inesperada lo entiende. Les explicamos -a los familiares que acudieron- lo que sabemos hasta el momento y les consolamos en la medida de lo posible. Es una obligación de la Administración estar cerca de las familias, y el ofrecimiento sigue en pie al resto", ha apuntado Oltra.

Preguntada por si existe responsabilidad política en este asunto, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha insistido en que se habían dado las inspecciones pertinentes.

"La labor de la Administración es la de vigilar que todo funcione. Todavía se están investigando las causas. Parece que se descartan algunas, pero no tengo ningún informe. Hasta que no concluya la investigación no podemos especular con las causas del incendio", ha agregado.

En este sentido, ha reiterado que "es una fatalidad que haya nueve personas fallecidas" y ha añadido: "En este momento no sabemos lo que pasó, hay imponderables sobre los que no tenemos control; es difícil pronunciarse sin especular".

"Tenemos la certeza de que todas las obligaciones legales se cumplían", ha apuntado en referencia a los planes de evacuación o señalética, "y también de que el comportamiento de los trabajadores fue ejemplar y salvaron cientos de vidas". EFE

jfg/cbr/jdm

