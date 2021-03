Oltra: si en Semana Santa todos menos Madrid cierran, "no van a poder salir"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pedido este miércoles que el cierre perimetral en la Semana Santa se extienda a todas las comunidades y, acerca de una posible negativa de la Comunidad de Madrid a aplicar esa medida, ha expresado su deseo de que haya acuerdo, pero también ha señalado que si todos los territorios cierran, tampoco "van a poder salir".

Oltra ha pedido "paciencia" y, aunque se ha mostrado partidaria de que el cierre perimetral se extienda a todas las regiones, ha reconocido que "son los presidentes de las comunidades quienes lo deciden".

"Sería positivo que hubiera un acuerdo en la reunión interdepartamental, entre otras cosas porque se enviaría a la ciudadanía el mensaje didáctico de que todavía no estamos en condiciones de ir a una movilidad masiva porque todavía no tenemos el suficiente número de personas vacunadas", ha explicado Oltra en declaraciones a los medios a su salida del acto de entrega de los V Premios de Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y Arquitectura con Perspectiva de Género que convoca la Generalitat.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades analizarán esta tarde un plan de medidas compartidas de cara a la Semana Santa para evitar un nuevo repunte de la pandemia, como ha ocurrido en otros periodos en los que aumenta la movilidad y los contactos sociales.

"Todos tenemos ganas de viajar, de ver a nuestras familias pero que haya comenzado la vacunación no supone que estemos inmunizados; estamos viendo el final del túnel pero todavía tenemos amenazas, como la variante surafricana o brasileña. Aguantemos un poco, que ya queda menos, porque si empeorase otra vez el virus la frustración colectiva seria aún peor", ha recalcado Oltra.

"Si Madrid no cierra y cierra el resto, no van a poder salir, pero lo ideal es el acuerdo en la conferencia interterritorial. Si solapamos una cuarta ola ponemos en riesgo las vidas de las personas, que es lo primero para cualquier gobierno responsable, ya salvamos la Navidad y no nos fue muy bien", ha explicado Oltra.

Sobre las medidas restrictivas en vigor en la Comunidad Valenciana ha recordado que "están vigentes por quince días, entiendo que un poco antes de que expiren esos quince días se revisarán, creo que todavía no estamos en situación de ir a una revisión semanal, tenemos que esperar y analizar la evolución de los contagios, la ocupación de ucis y hospitalaria...".

Ante los datos de cero contagios en las residencias de esta comunidad en las últimas 24 horas, Oltra se ha mostrado emocionada: "Nos da una esperanza que hace mucho tiempo que esperábamos. Es consecuencia de las medidas de seguridad y de la mejora de la situación epidemiológica general, porque los contagios vienen de fuera de las residencias, pero también es señal de que la vacunación está surtiendo efecto".