Oltra dice que las detenciones por maltrato a un joven tutelados en una residencias son "casos puntuales"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado este viernes que la detención de cuatro personas por un presunto maltrato y vejaciones a un joven tutelado en una residencia concertada de El Campello (Alicante) "son casos puntuales", al tiempo que ha subrayado la "vocación" y la cualificación de los profesionales que trabajan "en la atención de personas en situación de dependencia o con diversidad funcional".

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del Consell, preguntada por ese caso y por la situación de la vivienda tutelada en la que trabajan los detenidos, dedicada a la atención a jóvenes con trastorno del espectro autista. La responsable autonómica ha descartado hablar de las "informaciones policiales".

"Las vamos a reservar, son una cuestión que está ahora mismo la Fiscalía dirigiendo y el juzgado. Tampoco añaden nada de nuevo. Eso es una actuación que se ha hecho, una intervención de la Guardia Civil en un centro privado que está sostenido con fondos públicos a través del concierto" con la administración autonomía, ha indicado.

Tras ello, la también portavoz del Consell ha querido "dejar claro" que lo sucedido en El Campello "son casos puntuales" y ha insistido en que los profesionales que desempeñan su labor en residencias de este tipo tienen "vocación" y están "cualificados".

Mónica Oltra ha explicado que ha hablado con las familias de las personas que viven en ese inmueble y que se les ha ofrecido "un posible cambio de centro", pero ha apuntado que estas han preferido "que sus familiares sigan en esta vivienda tutelada".

Asimismo, ha subrayado que se les ha asegurado que "la atención" a sus usuarios "no se veía afectada por las detenciones" y ha manifestado que acudieron al inmueble una representación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de su inspección.

Preguntada por la petición hecha por la portavoz de Igualdad del PP en Les Corts, Elena Bastidas, que ha reclamado la comparecencia y la dimisión de Oltra, esta última ha respondido que Bastidas pide "todo los días" su dimisión. "No es ninguna novedad cuando se piden dimisiones por cualquier cosa. No sé qué pedirá si alguna vez hay algo serio, que espero que no", ha agregado.

A continuación, la vicepresidenta ha asegurado que la diputada del PP "tendrá a su alcance toda la información" que solicite respecto a la vivienda tutelada en El Campello y ha afirmado que comparecerá en la Cámara autonómica si así se quiere. "Si quieren que comparezca, lo haré y lo explicaré", ha dicho.

"Lo importante es que el sistema funcione, que se separe a estas personas y que a los presuntos autores se les juzgue por los posibles delitos que hayan podido cometer", ha planteado también.

Oltra ha recordado que la Fiscalía "ya estaba investigando la cuestión porque ya había una denuncia de una familia. "A partir de ahí se ha coordinado todo el operativo con la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad", ha añadido.

La consellera ha reiterado que en su departamento se ha aumentado el número de inspectores y ha insistido en que se ha pasado de siete en 2015 a 34 en la actualidad, al tiempo que ha repetido que en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat se contempla aumentar más la inspección y reducir la ratio de inspectores para que haya uno por cada 125.000 habitantes.

INVESTIGACIÓN COMISIÓN EUROPEA

Por otro lado, preguntada por si lo sucedido en El Campello puede influir en la investigación de la Comisión Europea por casos de abusos sexuales en centros de menores de la Comunitat Valenciana, Mónica Oltra ha considerado que no porque "no tiene nada que ver el tema".

"Entiendo que no. No tiene nada que ver el tema de la Comisión de Peticiones, se circunscribe a centros de infancia y esto es una vivienda tutelada de mayores. No sé qué tiene que hacer la Comisión de Peticiones aquí actuando la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad", ha expuesto.

SÍNDIC DE GREUGES

Igualmente, preguntada por la investigación del Síndic de Greuges, Ángel Luna, sobre los centros de menores de la Comunitat y por la "interferencia" de la que este habla por parte de la conselleria que dirige Oltra, esta ha afirmado que "la investigación se lleva a cabo con normalidad".

"Se están visitando los diferentes centros que el Síndic de Greuges decide que quiere visitar. Se le acompaña, se dan todas las facilidades. Los centros se están visitando con toda normalidad, lo normal vaya", ha detallado la vicepresidenta, que ha considerado que "no hay que restablecer nada" en las relaciones entre su departamento y esta institución si se cree que están afectadas.

Además, ha manifestado que el Síndic de Greuges le merece "un respeto enorme". "Es una figura, en las democracias avanzadas, de las más queridas", ha dicho.