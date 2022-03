Olga Moreno, sin ganas de decir absolutamente nada sobre Antonio David y Marta Riesco

MADRID, 5 (CHANCE)

Olga Moreno lleva en silencio meses. Recapitulemos, desde que salió de 'Supervivientes' tras conseguir la victoria no ha vuelto a hablar ni de su vida, ni de su relación con Antonio David Flores, ni de los hijos de este... y han ocurrido hechos que la han afectado de lleno: su separación, la relación de su exmarido con Marta Riesco y todos los problemas que ha tenido Rocío Flores en televisión tras las declaraciones de su madre en 'Montealto'.

El fin de semana pasado Olga hacía un viaje con Rocío a Marruecos para desconectar de todas las polémicas en las que sigue estando sumergida y este viernes la veíamos en Madrid con la joven... pero, ¿cómo está? la ganadora de 'Supervivientes' se niega a hablar con la prensa, pero demuestra su amor por la joven ante las cámaras.

Olga Moreno prefiere no dar su opinión sobre la mudanza de Antonio David y Marta Riesco y se ríe ante la pregunta sobre cuándo firmarán el divorcio: "Ay". Tampoco quiere desvelar qué ocurrirá con la casa conyugal... Eso sí, parece molesta por el apodo de 'El Penas' hacia su expareja: "ahí te has colado".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que se encuentra bien en estos momentos: "sí, claro". Olga Moreno hablaba con nosotros antes de irse a Málaga, pero prefería no desvelar cómo ha aprovechado su estancia en la capital: "no voy a hablar, no voy a decir nada".

Muy simpática y bromista, Olga nos dice que se quiere enamorar del reportero, no respondiendo a la pregunta de si está preparada para volver a compartir su vida con alguien más: "te lo he dicho, enamórate de mí". La exconcursante de reality se despedía de lo más cariñosa posible de Rocío Flores antes de marcharse para Málaga.