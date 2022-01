Olga Moreno recupera la sonrisa bailando al ritmo de 'Get lucky'

Es innegable que Olga Moreno está atravesando por uno de sus peores momentos después de enterarse por la prensa de que Antonio David Flores ha iniciado una relación con Marta Riesco e incluso ya convive con la reportera en la capital. Un jarro de agua fría para la ganadora de 'Supervivientes', ya que quienes la conocen bien siempre defendieron su amor por el ex de Rocío Carrasco y apostaron por una reconciliación en el matrimonio que ahora, sin embargo, está más lejos que nunca.

Sin embargo, ya lo dijo la propia Olga en su llamada a 'El programa de Ana Rosa' para mostrar públicamente su apoyo a Rocío Flores: "Soy fuerte y voy a estar bien. Me ha pillado de sorpresa y estoy sobrellevándolo, pero voy a tirar para adelante y que cada uno siga su camino, no pasa nada".

Y dicho y hecho. Olga ha estado unos días en Sevilla con su familia y sus amigos más íntimos y, lejos de quedarse en casa 'llorando' por la traición de Antonio David, ha continuado con su vida al margen de la nueva relación del padre de su hija Lola. Comidas familiares, paseos por Sevilla, confidencias con sus hermanas... e incluso una tarde de baile y copas, que ya se sabe que 'no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo soporte'.

Y es que hemos pillado a Olga en una conocida discoteca sevillana en compañía de Rosa y Arancha - dos de sus hermanas - y de varios íntimos amigos, con los que disfrutó de una divertida tarde en la que consiguió olvidar las penas bailando al ritmo del conocido éxito de Daft Punk 'Get lucky' ('Tener suerte', un tema cuanto menos irónico teniendo en cuenta su complicada situación personal).

Eso sí, a pesar de intentar sacar fuerzas de flaqueza y mostrar la mejor de sus sonrisas, Olga lleva la tristeza escrita en el rostro y se mantiene firme en su postura de no comentar las últimas declaraciones de Antonio David pidiendo respeto y defendiendo su derecho a ser feliz al lado de Marta Riesco: "Entiendo vuestro trabajo, pero sabéis que no voy a contestar. Me podéis seguir todo lo que queráis, pero sabéis que no voy a contestar. Disfrutad de la vida, que es muy corta, que hay que disfrutarla"

