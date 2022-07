Ola de calor: España puede llegar a tener cuatro este mismo verano

España se encuentra inmersa en la segunda ola de calor de este verano. Temperaturas por encima de los 45 grados resultan casi habituales estos días en diversos puntos de Extremadura y Andalucía. El resto del país, no es ajeno a este fenómeno meteorológico que cada vez vivimos con mayor frecuencia en nuestro territorio. Las dudas sobre si esta situación es normal o el temor por si se va repetir, ronda la mente de los miles de españoles que sufren esta situación. Para ello, el reconocido experto en información climatológica y geográfica, Jorge Olcina, atiende a COPE para dar todas las claves sobre el sucedo que está en boca de todos los españoles.

Pese a que durante todo el verano las temperaturas registradas han sido realmente elevadas, incluso más de lo habitual, es necesario especificar que solamente, para la mayoría de españoles demasidas, se han producido dos olas de calor teniendo en cuenta la presente. "Las olas de calor aquí en España estas originadas por la llegada de una masa de aire muy cálida que tenemos en el desierto del Sáhara y que, a partir de los meses de primavera y hasta el otoño, especialmente en el periodo estival, se suele desplazar en su latitud hasta Europa. Y claro, el primer territorio que encuentra en este trayecto es España. Resultante de esto los rasgos de temperatura cambia radicalmente, aumentan las temperaturas y se registran jornadas de fuerte calor", explica Olcina para poder identificar cuando realmente entramos en esta fase de calor extremo.

Con las previsiones de que España iba a vivir un año muy cálido, sumado a la habitualidad de las olas de calor, muchos españoles llevan a su cabeza que el cambio climático y sus consecuencias es algo inminente. Los expertos para nada niegan el impacto de ese problema mundial. "Las olas de calor que registramos últimamente son más intensas y más extensas territorialmente. Asimismo, vemos que parecen en épocas del año que hace 20 o 30 años no era muy normal que surgieran, como primavera o comienzos del otoño. Por tanto, se manifiesta una influencia progresiva del proceso global en el desarrollo cada vez más frecuentes de estos fenómenos de calor en nuestros país", expresa Jorge Olcina ratificando la idea de la relación directa que tiene un contexto de calentamiento global como el que tenemos, con estos fenómenos naturales. Aunque desde ciertos sectores de la sociedad se intente negar este suceso, para el experto en información climatológica y geográfica la situación es "preocupante". "No estamos consiguiendo frenarlo. Siguen lanzándose muchos gases de efecto invernadero y esto provoca que el proceso continué año si y año también. Nuestro país es uno de esos puntos calientes en relación con el cambio climático donde ya se están notando evidencias notables, sobretodo en las temperaturas, y esto no hace nada otra cosa que confirmar los peores escenarios en relación a este ámbito", añade Olcina.

El récord de temperatura máxima en nuestro país está situado en 47,4 grados. Preguntado por la posibilidad de superar esta cifra y la posibilidad de llegar a la cifra de 50, dada la tendencia alcista existente, Jorge manifiesta que "de momento es complicado que lleguemos a ver temperaturas sobre los 50 grados, pero que no es descartable". Atendiendo a la situación actual, el especialista afirma que "podríamos tener ese registro aunque a no parece que esto vaya a ocurrir". Asimismo, realiza hincapie en la idea de que en este contexto de cambio climático en el que los fenómenos se convierten cada vez en más extremos todo es posible.

"Lo que hay que destacar de estos fenómenos no es solo la temperatura máxima que se puede alcanzar durante el día que siempre nos sorprende y asusta un poco. Pero a mi lo que más me preocupa es el calor acumulado por las noches. Se están desarrollando las llamadas noches tropicales, por encima de los 20 o 25 grados, que son las que generan la falta de confort térmico provocando problemas de salud humano por la falta de descanso. Es un conjunto, no solo de las temperaturas récords del mediodía, sino sobretodo muy preocupante el calor constante acumulado de las noches", expresa Olcina sincerandose sobre su mayor preocupación sobre todo lo que rodea a este tema.

Para las personas que situan su vivienda o se localización de manera estival en el litoral mediterraneo la preocupación debe intensificarse según el experto y los recientes estudios: "En este contexto de calentamiento estamos viendo como el calor se acumula por ejemplo en las cuencas marinas que rodea a la península suponiendo un foco de calor. En el litoral mediterráneo español hay localidades que han pasado de tener 15 noche tropicales en los años 80, hasta las 75 que estamos teniendo ahora. Se ha multiplicado en muchos sitios por el factor de que el agua del mar mediterráneo se está calentando de manera preocupante, lo que no permite descender las temperaturas".

"La llegada de una cuarta ola de calor no sería descartable", enuncia Olcina atendiendo a los diferentes factores que se estan sucediendo este verano. "Seguramente fuese de menor intensidad. En nuestro país ya se han producido olas de calor en el mes de septiembre y, por tanto, no sería descartable. Cierto es que en eso meses que la intensidad de la radiación y de la propia masa sahariana es menor. Pero ya digo, entra dentro de lo posible", añade el especialista erradicando cualquier posible alarmismo sobre lo insostenible de la situación en lo referente al calor.

Pero antes del cuatro siempre viene el tres. Pese a que el futuron siempre es incierto, la actual tecnologia y la experiencia acumulada hacer que los pronosticos cada vez sean más certeros. El verano se previó especialmente cálido y la actualidad del tiempo dicta sentencia. En plena segunda ola de calor en España, la tercera se vaticina como algo muy probable "Bien a finales de julio o la primera quincena de agosto".

Llegados a este punto, parece inevitable no hablar de futuro. La tendencia alcista del calor es ya presente y la preocupación por hasta donde podemos llegar es preocupante, a la vez que indescifrable. "La evolución del clima en nuestro país nos habla de una perdida progresiva de confort térmico, especialmente en los meses cálidos del año, tanto en las temperaturas diurnas como en las nocturnas. Por tanto, tenemos que asumir que como no estamos consiguiendo rebajar las emisiones y el nivel calentamiento, este tipo de fenómenos no va a ir a menos", concluye Olcina.