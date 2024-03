La Oficina Antifraude investiga al exrector de la UPF por presuntas incompatibilidades

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga al exrector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, por "presuntas incompatibilidades" en sus funciones como catedrático, han informado a Europa Press fuentes de la universidad.

Según ha avanzado este miércoles 'El País', la universidad recibió un requerimiento de la OAC en septiembre de 2023 en el que se pedía "información y documentación" sobre presuntas incompatibilidades de Casals --que fue rector de la UPF entre 2013 y 2021-- tras supuestamente recibir cobros irregulares de complementos salariales.

Fuentes de la OAC han confirmado que hay en marcha una investigación sobre supuestas incompatibilidades que afectaría a la UPF, sin concretar nombres, en base a una denuncia llegada a esta Oficina.

Las fuentes de la universidad recuerdan que la incompatibilidad o no con otras actividades se da por "su condición de catedrático a tiempo completo en la UPF, no por su condición de rector".

La UPF contestó a la oficina en noviembre de 2023 y afirma que en su momento pidió "de manera informal" a Casals que valorara la posibilidad de cesar en esa actividad que generaba la supuesta incompatibilidad con la universidad o solicitar la compatibilidad.

Las mismas fuentes aseguran que la universidad, hasta el momento, "no ha recibido ninguna solicitud de compatibilidad por parte de Jaume Casals en ningún momento de su vida laboral en la UPF", e insisten en que no pueden afirmar que dicha incompatibilidad exista porque no se ha podido hacer un estudio al respecto.