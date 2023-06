Un octogenario acepta un año de cárcel tras conducir 14 kilómetros en sentido contrario por la AP-9

Un hombre, que en la actualidad tiene 86 años de edad, ha aceptado un año y tres meses de cárcel como autor de un delito de conducción temeraria y otro de lesiones por imprudencia grave al circular 14 kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-9.

Pese a que Fiscalía solicitaba para el varón un año y cinco meses de prisión, finalmente las partes llegaron a una conformidad en la que se le rebajó la pena a un año y tres meses, por lo que no entrará en la cárcel si no vuelve a delinquir. Además, no podrá volver a conducir por un periodo de tres años y siete meses.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019 cuando, según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, el ahora condenado se introdujo en la AP-9 en la zona del peaje existente a la altura del kilómetro 168 de dicha vía.

"Debido a lo adverso de las condiciones meteorológicas (llovía copiosamente) y al hecho de que ya empezaba a anochecer, se introdujo por error en sentido contrario en los carriles dirección Tui-Portugal. Sin embargo, a pesar de lo anterior y en vez de detener y señalizar el vehículo, continuó circulando por la autopista unos 14 kilómetros", añade Fiscalía.

De esta manera, se cruzó con "multitud de vehículos", provocando el choque de al menos dos de ellos. Tras varios kilómetros, el octogenario fue interceptado en el túnel de Candeán por la Guardia Civil, que había sido avisada por múltiples conductores alarmados por la situación.