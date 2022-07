Ocho cancelaciones y 46 retrasos de vuelos en tercer día de huelga en Easyjet

En la tercera jornada de huelga, de un total de nueve, de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de EasyJet en España se han cancelado ocho vuelos y retrasado otros 46 hasta las 19:00 horas de este domingo.



Así se desprende de los datos proporcionados por USO, el sindicato que ha convocado de estos paros para los días 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio en los aeropuertos de Málaga, El Prat y Palma de Mallorca.



De las ocho cancelaciones, cinco han tenido como origen o destino Málaga, dos han tenido como origen o destino Palma de Mallorca y otra ha correspondido a un vuelo entre Londres (Gatwick) y París (Charles de Gaulle)



El aeropuerto de Barcelona ha sufrido seis retrasos en salidas y otros seis en llegadas, mientras que el aeródromo de Málaga ha experimentado nueve retrasos en salidas y otros cinco en llegadas y el de Palma de Mallorca, diez y diez, respectivamente.



El secretario general de USO en Easyjet, Miguel Galán, ha señalado que "Easyjet está tratando de operar las vueltas de los vuelos cancelados en origen con tripulación extranjera", una práctica que "ha copiado" de la compañía de bajo coste Ryanair, y contra la que tomará las medidas oportunas.



"Tenemos constancia de tripulantes de varios países que han operado estos vuelos, comunitarios como los franceses, o extracomunitarios, británicos", ha asegurado Galán.



El secretario general de USO en Easyjet se ha mostrado "satisfecho con el alto seguimiento de una huelga que entre el Ministerio de Transportes y la compañía querían condenar al más absoluto silencio y fracaso, con unos servicios mínimos "abusivos" decretados desde Transportes" de hasta un 57 % y traducidos en un 100 % por parte Easyjet.



Sin embargo, ha indicado Galán, "su mala planificación, al decretar los vuelos, pero no notificar a todos los tripulantes, ha permitido que algunos de nosotros podamos hacer huelga, y así ha quedado demostrado con la cancelación de al menos veinticuatro vuelos cuando parecía que no podríamos parar en ninguno".



Ha recordado que "Easyjet se levantó de la mesa antes de la huelga sin ofrecer ni un euro de subida para 2022, mientras firmaban un impresionante y ventajoso acuerdo con los representantes sindicales de nuestros compañeros basados en Alemania".



Galán ha apuntado que España está a la cola de los salarios base de Easyjet en Europa, con 950 euros, en Portugal están cobrando 1.183 euros, en Italia 1.395 y en Francia y Alemania rondan los 2.000.



"No pedimos una equiparación inmediata con Francia o Alemania, pero sí una subida sustancial que nos permita ir acercándonos a los salarios de nuestra propia empresa", ha agregado.



USO e Easyjet están emplazados a dos nuevas reuniones esta semana; el 6 en la mesa negociadora del convenio y el 7, en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SIMA). "Nosotros vamos con la mejor disposición, pero la empresa tiene que ser seria y hacer una oferta", ha advertido Galán.



La huelga de Easyjet está coincidiendo en el tiempo con la convocada por USO junto Sitcpla en Ryanair, que ayer anunció doce días más de paros hasta finales de julio al concluir otros seis jornadas sin que la empresa haya querido sentarse a negociar un convenio colectivo que mantiene bloqueado desde hace meses.



Las seis jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair se han saldado con 215 vuelos cancelados con origen o destino en España y más de 1.255 retrasos.



Las nuevas jornadas de paros en Ryanair tendrán lugar los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair -Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca-.