OCDE confirma que España tuvo "un aumento significativo en las tasas de graduación" el año pasado por la pandemia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha confirmado que España fue uno de los países donde se produjo "un aumento significativo en las tasas de graduación" el pasado año por la pandemia de coronavirus.

El organismo constata esto en 'The State of School Education. One Year into the COVID Pandemic', informe basado en una encuesta a 30 de los 37 países que forman parte de la OCDE, en la que se ha contado con la colaboración de UNICEF, la UNESCO y el Banco Mundial.

Según este documento, "los sistemas educativos cambiaron el calendario, el contenido y el modo de exámenes y evaluaciones" por la pandemia, siendo "muchos" los países que, en el caso de los exámenes de Secundaria y Bachillerato, sustituyeron los actuales criterios de graduación por otros.

El pasado 15 de abril, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordaron que la repetición de curso debía ser "muy excepcional" para evitar que el cierre de colegios y el cambio a la enseñanza a distancia pudiese "perjudicar" al alumnado, medida que fue plasmada en una orden ministerial el 24 de abril.

Dicha orden permitía a las comunidades autónomas "flexibilizar" los criterios de evaluación, promoción y titulación "sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes", es decir, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas. Finalizado el curso 2019-2020, el Gobierno aprobó a finales de septiembre un Real Decreto-Ley para extender esta medida hasta el fin de la emergencia sanitaria.

Desde el Ministerio de Educación aseguran a Europa Press que todavía no tienen datos sobre el número de aprobados en Secundaria y Bachillerato, pero la OCDE confirma en su informe que en 8 de los 30 países analizados se constató "un aumento significativo en las tasas de graduación" el pasado año. Estos países fueron: Chile, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega y España.

Esta flexibilización de los criterios de evaluación suscitó las críticas de gran parte de la comunidad educativa, que se oponían al denominado "aprobado general" a los alumnos. Algo que rechazó la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, en numerosas ocasiones.

Sin embargo, la OCDE destaca en el informe que "en España, por regla general, todos los estudiantes promocionaron al siguiente nivel al final del último año académico", al cancelarse en la mayoría de los casos los exámenes para ser remplazados por "decisiones colegiales de los profesores".

El informe también destaca que en 17 de los 30 países analizados se pospusieron o reprogramaron los exámenes. Estos fueron: Austria, Chile, Colombia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Israel, Corea, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Eslovenia, Turquía y España.

Además, 10 países (Austria, Chile, Israel, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Rusia, Turquía y España) informaron de cambios en el contenido de las pruebas.