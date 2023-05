N.Zelanda.-Detenido un hombre como presunto responsable del incendio que causó seis muertos en un hotel de Nueva Zelanda

La Policía neozelandesa ha detenido este jueves a un hombre por su presunta responsabilidad en el incendio de un hotel en Wellington que causó seis víctimas mortales, después de que en los últimos días se apuntase ya la posibilidad de que podía haber responsabilidades penales por este incidente.

El sospechoso, del que no han trascendido detalles, ha sido imputado por dos delitos de incendio provocado. Las autoridades no descartan "cargos más graves", en la medida en que "la investigación sigue en marcha" y, de hecho, hasta este jueves no se han podido recuperar los primeros cadáveres del inmueble.

Lo que sí descarta por el momento la Policía es que pueda haber más sospechosos por el incendio, que se originó de madrugada en una planta del edificio, por circunstancias que aún no están claras, informa la televisión pública.

El incendio también ha suscitado un debate sobre los medios de los que disponen los Bomberos para hacer frente e incendios en edificios altos o la obsolescencia de la mayor parte de los vehículos, ya que una cuarta parte de ellos supera las dos décadas.