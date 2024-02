Nuria Oliver: El pensamiento computacional es equivalente a leer y escribir en el pasado

Nuria Oliver, referente en inteligencia artificial en el mundo y miembro de la Real Academia de Ingeniería, ha subrayado este viernes que enseñar pensamiento computacional es tan relevante como fue aprender a leer y escribir en la revolución industrial, y para ello se necesita "inversión en la formación del profesorado".

"Hay que enseñar pensamiento computacional y contenidos tecnológicos, pero también fomentar otras muchas habilidades que nos definen como seres humanos", como la creatividad y la empatía, ha explicado Oliver, que ha asistido a unas jornadas de innovación educativa organizadas por la Fundación Trilema.

Conocida por su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, interacción persona-máquina, y el uso del big data y la IA para el bien social, Oliver ha resaltado la importancia de que los jóvenes entiendan el mundo tecnológico y sean conscientes de que "nos intenta manipular constantemente", además de enseñarles a autorregularse para que no haya un abuso de los dispositivos.

Tras señalar que ella es contraria a los móviles en las escuelas si no hay detrás un uso constructivo de los mismos, ha lamentado el escaso número de alumnas que se sienten atraídas por los estudios tecnológicos y científicos y ha señalado que algunas universidades de EEUU están cambiando el modo de impartirlas para remediar este déficit.

Por ejemplo, ha explicado que en el ámbito de la informática se está ofreciendo una visión más aplicada del conocimiento, enseñando a los estudiantes a hacer aplicaciones en los móviles para que pasen de ser consumidores a creadores de tecnología, pero "sin la formación del profesorado será muy difícil".

"No sé qué falla porque no pueden vivir sin tecnología pero no son conscientes que ellos también pueden contribuir a ella. Tienen un concepto de usuarios".

La ingeniera, que asesora a numerosas instituciones, universidades y empresas, ha añadido que la inteligencia artificial no amenaza a la escuela y, sobre todo, tendrá impacto en dos ámbitos: en el qué y en el cómo se enseña.

Entre sus múltiples posibilidades, la IA podrá personalizar el aprendizaje, mejorar la vida del docente, fomentar el aprendizaje temprano y luchar contra el acoso escolar, ha recalcado la directora científica de la Fundación ELLIS, la primera unidad española del Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes.

Ha concluido que el pensamiento computaciones es transversal por lo tanto no es necesario tener una asignatura específica en el centro educativo ni tampoco se requieren ordenadores, sobre todo en los primeros cursos.

En las jornadas de la Fundación Trilema "Mentes o máquinas ¿Quién liderará el futuro? participarán hasta mañana sábado el filósofo José Antonio Marina, el presidente de la Fundación Educación Abierta, Carlos Magro, y la educadora Carol Tomlinson, entre otros.