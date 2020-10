Núñez (PP) responde a Page que no es necesaria una ley para garantizar material: "Es obligación de la sanidad pública"

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha señalado que para que haya una reserva en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de material sanitario "no hace falta una Ley". "Es una obligación de la gestión de la sanidad pública ante una posible pandemia", ha añadido.

"El Sescam ya tenía que tener previsto que haya EPIs suficientes ante una pandemia. Lo que es de recibo es lo que pasó en marzo que cuando estábamos todos diciendo al Gobierno de García-Page que había que adquirir más EPIs no tuviera disposición de comprarlos", ha indicado Núñez a preguntas de los medios en Moya (Cuenca).

No obstante, ha indicado que el PP presentó "una batería de enmiendas muy importantes" a la Ley de Reserva de Material Sanitario que retiró y que finalmente se abstuvo después de que el PSOE incluyera una serie de consideración al texto legal que "iban en perjuicio de sectores tan importante como la hostelería y el turismo".

"Una Ley que está prevista para que no falten EPIs en centros de atención sanitaria no puede incluir luego regímenes sancionadores y ataques a la hostelería", ha manifestado.

PIDE A PAGE QUE ESCUCHE A LOS ALCALDES

Durante su visita a la Serranía Conquense, Núñez ha pedido al presidente regional que escuche a los alcaldes de las zonas más alejadas de la capital y que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se "escuche la voz" de Castilla-La Mancha para que en el nuevo marco de financiación autonómica se tenga en cuenta la dispersión geográfica y de territorio.

También ha solicitado al jefe del Ejecutivo castellanomanchego que "no doblegue ante nada" y no permita que "ninguna decisión política" haga que no llegue a la región parte del dinero que va a llegar al país desde Europa y que pelee "con uñas y dientes" para que la Comunidad Autónoma obtenga la mayor cantidad posible.