El nuevo tráiler de The Flash adelanta su regreso al Espejoverso

MADRID, 6 (CulturaOcio)

The Flash con su temporada 7, retomando la historia justo donde terminó en la entrega 6, cuando un decidido Barry Allen se prepara para rescatar a su esposa Iris. Para ello, el superhéroe tendrá que enfrentarse una vez más al Espejoverso, tal como adelantan los nuevos tráilers de la ficción.

En el primero de los clips se puede ver a Barry preparándose para rescatar a Iris con el Equipo Flash. "Sé como abrir un portal para el Espejoverso", afirma el protagonista, que tendrá que enfrentarse a Mirror Mistress en los nuevos episodios. "Nunca dejaré de luchar para alcanzarte", le dice el superhéroe a su mujer.

https://www.youtube.com/watch?v=mYcqwZmIdQM

The CW también ha lanzado un adelanto del episodio 2, titulado The Speed of Thought. "Parece que mi corazón es la mejor arma de mi enemigo", asegura Barry. Además, el Equipo Flash recibirá un mensaje de Iris desde el Espejoverso.

https://www.youtube.com/watch?v=RCr9GKbHOD8

La temporada 6 mostró al Equipo Flash creando una fuerza de velocidad artificial para restaurar la velocidad de Barry Allen, luchar contra Eva McCulloch y liberar a Iris del Espejoverso. En la temporada 7 el superhéroe entrará al Espejoverso acompañado de Killer Frost.

"Cuando Barry (Grant Gustin) de repente gana el poder del pensamiento rápido, intenta usar su nuevo don para salvar a Iris (Candice Patton). Mientras Barry está encantado con su nuevo poder, Cisco (Carlos Valdés) duda en confiar en él. Mientras tanto, Eva (Efrat Dor) debe enfrentarse a una verdad demoledora", reza la sinopsis del episodio. Completan el reparto principal Jesse L. Martin, Tom Cavanagh y Danielle Nicolet.

La temporada 7 de The Flash está actualmente en emisión en The CW. La cadena ya ha renovado la producción por una octava entrega.